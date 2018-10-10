Блумберг вернулся в Демократическую партию через 17 лет 10.10.2018, 20:05

Майкл Блумберг

Фото: Center for American Progress

Миллиардер вышел из Демократической партии перед выборами мэра Нью-Йорка в 2001 году.

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг снова вступил в Демократическую партию США, из которой вышел для регистрации на выборах мэра Нью-Йорка. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Как отметил Блумберг, он был демократом большую часть своей жизни. По его словам, демократы обеспечивают «сдержки и противовесы», которые так нужны американскому народу.

В конце июня телеканал CBS передавал, что Блумберг рассматривает возможность участия в президентских выборах 2020 года от Демократической партии. Об этом позднее писала The New York Times. Блумберг также заявлял, что планирует потратить $80 млрд на поддержку кандидатов от Демократической партии в члены палаты представителей, чтобы после ноябрьских выборов демократы получили большинство.

Блумберг вышел из Демократической партии перед выборами мэра Нью-Йорка в 2001 году, потому как на выдвижение от этой партии было слишком много кандидатов. Он был избран главой города от Республиканской партии в 2001 году, переизбрался в 2007 году как республиканец и как независимый кандидат — в 2009 году.