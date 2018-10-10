Блумберг вернулся в Демократическую партию через 17 лет
- 10.10.2018, 20:05
Миллиардер вышел из Демократической партии перед выборами мэра Нью-Йорка в 2001 году.
Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг снова вступил в Демократическую партию США, из которой вышел для регистрации на выборах мэра Нью-Йорка. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Как отметил Блумберг, он был демократом большую часть своей жизни. По его словам, демократы обеспечивают «сдержки и противовесы», которые так нужны американскому народу.
В конце июня телеканал CBS передавал, что Блумберг рассматривает возможность участия в президентских выборах 2020 года от Демократической партии. Об этом позднее писала The New York Times. Блумберг также заявлял, что планирует потратить $80 млрд на поддержку кандидатов от Демократической партии в члены палаты представителей, чтобы после ноябрьских выборов демократы получили большинство.
Блумберг вышел из Демократической партии перед выборами мэра Нью-Йорка в 2001 году, потому как на выдвижение от этой партии было слишком много кандидатов. Он был избран главой города от Республиканской партии в 2001 году, переизбрался в 2007 году как республиканец и как независимый кандидат — в 2009 году.
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At key points in U.S. history, one of the two parties has served as a bulwark against those who threaten our Constitution. Two years ago at the Democratic Convention, I warned of those threats. Today, I have re-registered as a Democrat – I had been a member for most of my life – because we need Democrats to provide the checks and balance our nation so badly needs.