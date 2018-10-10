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Археологическая сенсация: в Полоцке нашли могилу сына Всеслава Чародея?

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  • 10.10.2018, 20:11
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Фото: psu.by

Могила находилась в небольшом подземном храме, построенном у стен Спасо-Преображенской церкви.

О настоящей археологической сенсации сообщает пресс-служба Полоцкого госуниверситета, передает euroradio.fm.

В Полоцке, возможно, нашли могилу сына знаменитого князя Всеслава Чародея Святослава-Георгия (1050-е — после 1130). Она находилась в небольшом подземном храме, построенном у стен Спасо-Преображенской церкви — памятника архитектуры XII века. Отмечается, что аналогов ему "на восточнославянском пространстве нет".

Подземный храм является нижним ярусом постройки, которая стояла отдельно около церкви. Они построены из одинакового кирпича. В стене храма есть глубокая ниша, перекрытая сводом, предназначенная для усопшего. Она небольшая: около 140 см в длину и 50 см в глубину. Это и навело исследователей на мысль, что хоронили не тела, а останки (было перезахоронение). Среди мусора были найдены форагменты каменной иконки с изображением святого Георгия. Вполне возможно, что у человека, для которого построили отдельный храм, было такое имя. И его ценила настоятельница православного монастыря Ефросиния Полоцкая (1104-1167) — просветительница, причисленная к лику святых.

Фото: psu.by

Отцом Ефросинии Полоцкой был младший сын знаменитого полоцкого князя Всеслава Чародея (1029-1101) Святослав-Георгий, который в первые десятилетия XII столетия был витебским князем. Вместе с другими потомками Всеслава киевские князья в 1129-м выслали его в Византию, где он и умер. Исследователи считают, что Ефросинья могла организовать доставку его останков в Полоцк и их перезахоронение.

Если версия правдива, найдено место захоронения одного из полоцких князей, а это настоящая сенсация. Ниша в подземном храме в более позднее время была заложена кирпичом. Пока неизвестно, есть ли за ней останки или их всё же когда-то перенесли в другое место.


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