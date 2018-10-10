Украина быстрыми темпами отрывается от РФ Юрий Бутусов, «Цензор.НЕТ»

10.10.2018, 20:28

Одно из главных событий года в Украине - международные маневры «Чистое небо-2018».

Впервые в истории Украины боевая авиация НАТО на нашей авиабазе участвует в совместных учениях по борьбе с определенным воздушным и наземным противником.

Впервые в истории истребители и ударные беспилотники НАТО отрабатывают в небе Украины уничтожение авиации противника и наземных целей.

Все участники маневров понимают, с каким врагом планируют сражаться - отрабатываются действия против российских Военно-космических сил и российских войск.

Маневры имеют стратегическое значение - отработка переброски авиации и совместных действий с украинцами означает, что в случае нападения России ВВС США при определенных политических решениях готовы обеспечить прикрытие Украины с воздуха. Сегодня Америка демонстрирует воздушный щит над Украиной, чтобы показать Путину - здесь вы в случае агрессии получите еще сильней, чем в Сирии под Хишамом.

Как известно, уязвимой частью украинской стратегии в войне с РФ является опасение руководства нашей страны, что в случае масштабной агрессии Путин начнет бомбить украинские города и мирное население с помощью авиации, как это было в Грузии, в Чечне, в Сирии.

Когда я оценивал перспективы войны, то не раз писал и говорил, что в случае масштабной агрессии ВВС США обеспечат над Украиной бесполетную зону, так же, как в Сирии. Америка имеет абсолютное превосходство в воздухе, боевая техника ВВС США превосходит ВКС РФ на целое поколение, по всем численным и качественным характеристикам. Поэтому появление украинском небе американских самолетов - это гарантированное поражение для РФ. Там, где появляется НАТО, там Россия робко поджимает хвост, как мы это видим на примере Югославии, Ливии, Сирии.

В маневрах принимают участие истребители поколения 4+ ВВС Национальной гвардии США F-15C\D "Игл". Машины не самые новые, ведь Нацгвардия - это резерв ВВС, но по ряду характеристик эти "Иглы" превосходят и сейчас большинство российских самолетов - например, благодаря системе обмена информации между самолетами, что повышает информационную осведомленность экипажа в бою, и благодаря отличным ракетам среднего радиуса действия AMRAAM.

Также прилетели транспортные самолеты для обеспечения маневров, и прилетел новейший разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 "Рипер", который вооружен управляемыми ракетами "Хеллфайр" и управляемыми бомбами ГБУ-12. Ничего подобного этой системе в российской армии нет - РФ не может даже скопировать беспилотники такого класса, несмотря на многолетние попытки.

Маневры позволяют отработать американцам в реальных условиях размещение в Украине, организацию аэродромного обслуживания, взаимодействие с нашей ПВО, системами управления, а также отработать взаимодействие в воздухе с украинской боевой авиацией, истребителями Миг-29 и Су-27.

В случае необходимости американские летчики будут готовы к совместной работе.

Работа с американцами - это и огромный шаг вперед для наших пилотов.

Настоящий прорыв в военном сотрудничестве. В маневрах "Чистое небо-2018" принимает участие всего 700 военнослужащих, из США, Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и Украины.

Безусловное достижение для нашего государства. Признаться, думал, что руководство страны уделит внимание открытию "Чистого неба", но, надеюсь, Воздушные силы пригласят всех руководителей и СМИ на активную фазу маневров или на подведение итогов.

Надо отдать должное президенту Трампу и министру обороны Мэттису - их слова о поддержке Украине в противостоянии с РФ на данный момент не расходятся с делом. Очень крутой шаг. Разумеется, стоит отметить - руководство Украины ведет себя достаточно последовательно, и в том числе благодаря этому военная помощь НАТО сейчас поднялась еще на один порядок. Это второе после поставки "Джавелинов" событие года в военной помощи Запада Украине, и масштаб происходящего не может не впечатлять.

Что ж, на агрессию Путина Америка отвечает усилением военного сотрудничества. Значит, программы военной помощи будут продолжаться и расширяться - отлично, нам нужна связь по-прежнему, нужны противокорабельные "Гарпуны", нужны совместные маневры с кораблями НАТО в Азовском море.

Украина быстрыми темпами отрывается от РФ. Россия не может победить в войне, если НАТО поможет сделать небо чистым.

Юрий Бутусов, «Цензор.НЕТ»