закрыть
10 октября 2018, среда, 20:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Украина быстрыми темпами отрывается от РФ

  • Юрий Бутусов, «Цензор.НЕТ»
  • 10.10.2018, 20:28

Одно из главных событий года в Украине - международные маневры «Чистое небо-2018».

Впервые в истории Украины боевая авиация НАТО на нашей авиабазе участвует в совместных учениях по борьбе с определенным воздушным и наземным противником.

Впервые в истории истребители и ударные беспилотники НАТО отрабатывают в небе Украины уничтожение авиации противника и наземных целей.

Все участники маневров понимают, с каким врагом планируют сражаться - отрабатываются действия против российских Военно-космических сил и российских войск.

Маневры имеют стратегическое значение - отработка переброски авиации и совместных действий с украинцами означает, что в случае нападения России ВВС США при определенных политических решениях готовы обеспечить прикрытие Украины с воздуха. Сегодня Америка демонстрирует воздушный щит над Украиной, чтобы показать Путину - здесь вы в случае агрессии получите еще сильней, чем в Сирии под Хишамом.

Как известно, уязвимой частью украинской стратегии в войне с РФ является опасение руководства нашей страны, что в случае масштабной агрессии Путин начнет бомбить украинские города и мирное население с помощью авиации, как это было в Грузии, в Чечне, в Сирии.

Когда я оценивал перспективы войны, то не раз писал и говорил, что в случае масштабной агрессии ВВС США обеспечат над Украиной бесполетную зону, так же, как в Сирии. Америка имеет абсолютное превосходство в воздухе, боевая техника ВВС США превосходит ВКС РФ на целое поколение, по всем численным и качественным характеристикам. Поэтому появление украинском небе американских самолетов - это гарантированное поражение для РФ. Там, где появляется НАТО, там Россия робко поджимает хвост, как мы это видим на примере Югославии, Ливии, Сирии.

В маневрах принимают участие истребители поколения 4+ ВВС Национальной гвардии США F-15C\D "Игл". Машины не самые новые, ведь Нацгвардия - это резерв ВВС, но по ряду характеристик эти "Иглы" превосходят и сейчас большинство российских самолетов - например, благодаря системе обмена информации между самолетами, что повышает информационную осведомленность экипажа в бою, и благодаря отличным ракетам среднего радиуса действия AMRAAM.

Также прилетели транспортные самолеты для обеспечения маневров, и прилетел новейший разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 "Рипер", который вооружен управляемыми ракетами "Хеллфайр" и управляемыми бомбами ГБУ-12. Ничего подобного этой системе в российской армии нет - РФ не может даже скопировать беспилотники такого класса, несмотря на многолетние попытки.

Маневры позволяют отработать американцам в реальных условиях размещение в Украине, организацию аэродромного обслуживания, взаимодействие с нашей ПВО, системами управления, а также отработать взаимодействие в воздухе с украинской боевой авиацией, истребителями Миг-29 и Су-27.

В случае необходимости американские летчики будут готовы к совместной работе.

Работа с американцами - это и огромный шаг вперед для наших пилотов.

Настоящий прорыв в военном сотрудничестве. В маневрах "Чистое небо-2018" принимает участие всего 700 военнослужащих, из США, Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и Украины.

Безусловное достижение для нашего государства. Признаться, думал, что руководство страны уделит внимание открытию "Чистого неба", но, надеюсь, Воздушные силы пригласят всех руководителей и СМИ на активную фазу маневров или на подведение итогов.

Надо отдать должное президенту Трампу и министру обороны Мэттису - их слова о поддержке Украине в противостоянии с РФ на данный момент не расходятся с делом. Очень крутой шаг. Разумеется, стоит отметить - руководство Украины ведет себя достаточно последовательно, и в том числе благодаря этому военная помощь НАТО сейчас поднялась еще на один порядок. Это второе после поставки "Джавелинов" событие года в военной помощи Запада Украине, и масштаб происходящего не может не впечатлять.

Что ж, на агрессию Путина Америка отвечает усилением военного сотрудничества. Значит, программы военной помощи будут продолжаться и расширяться - отлично, нам нужна связь по-прежнему, нужны противокорабельные "Гарпуны", нужны совместные маневры с кораблями НАТО в Азовском море.

Украина быстрыми темпами отрывается от РФ. Россия не может победить в войне, если НАТО поможет сделать небо чистым.

Юрий Бутусов, «Цензор.НЕТ»


популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол