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Столицу ДВФО РФ перенесут из Хабаровска во Владивосток

  • 10.10.2018, 20:44

В администрации президента РФ поддержали идею перенести столицу Дальневосточного округа во Владивосток.

Инициатива переноса столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток поддержана администрацией президента РФ, и в ближайшее время специальная рабочая группа будет направлена в столицу Приморья для изучения всех сопутствующих вопросов, сообщил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, передает interfax.ru.

"Уже была встреча с Антоном Эдуардовичем Вайно, руководителем администрации президента РФ. Шла речь о переносе столицы ДФО во Владивосток. Он сказал, что в ближайшее время туда направится рабочая группа для отработки всех моментов, касающихся расположения и всех видов коммуникации. В целом, он положительно отнёсся к этой идее", - сказал Кожемяко в среду журналистам.

По мнению врио губернатора в пользу идеи переноса столицы макрорегиона во Владивосток говорит целый ряд факторов. "Владивосток - это восточные ворота страны. Безусловно, те проекты, которые сегодня являются основными драйверами развития всего Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке. Через Владивосток идут морские коммуникации. Там к саммиту АТЭС были построены хорошие мосты, хорошая транспортная логистика. Ежегодно проводится форум (Восточный экономический форум). Наличие портов, инфраструктура - все говорит о том, что дальневосточной столице быть во Владивостоке", - сказал Кожемяко.

Врио губернатора выступил с идеей переноса столицы ДВФО почти сразу после своего назначения на пост руководителя Приморского края, произошедшего 26 сентября, после того, как итоги губернаторских выборов в регионе были отменены.


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