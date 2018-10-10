закрыть
10 октября 2018, среда, 22:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Ученые: Привлекательные женщины чаще выбирают умных мужчин

  • 10.10.2018, 20:51
  • 1,372

Хорошая новость для ботаников.

Какую роль играют ум и красота при поиске партнера для брака? Новое исследование показывает, что привлекательные женщины чаще выбирают в мужья умных мужчин, сообщает Stern.

Результаты исследования, проведенного Кертисом С. Данкелом и командой ученых из Университета Западного Иллинойса, были опубликованы в конце сентября в научном журнале Evolutionary Behavioral Sciences.

Ученые проанализировали данные 10 тыс. мужчин и женщин, собранные в рамках долгосрочного исследования в период с 1957 по 2011 год.

"Научные результаты исследования можно резюмировать следующим образом: привлекательность женщины может предсказывать интеллект ее мужа, а точнее, более миловидные женщины склонны выбирать более умных мужчин. При этом привлекательность мужчин не имеет существенной связи с интеллектом их жен", - передает Stern.

"Женщины чаще ищут мужчин, которые несколько умнее их самих, и для этого женщины используют свою привлекательность", - говорит автор исследования Кертис С. Данкел.

Тем не менее, информативность исследования ограничена, так как мужчины и женщины, чьи данные были изучены, проживали только на Среднем Западе США и родились в середине XX века, отмечает издание.


популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол