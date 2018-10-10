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«Фонтанка» назвала имя третьего россиянина, причастного к отравлению Скрипаля

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  • 10.10.2018, 20:57
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Сергей Скрипаль
Архивное фото

В деле Скрипаля могут появиться новые фамилии.

Газета "Фонтанка" назвала третьего россиянина, который, как утверждается, причастен к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля на территории Великобритании. Речь идёт о мужчине с именем Сергей Федотов, он якобы прибыл в Англию вместе с двумя другими гражданами России, подозреваемыми британскими властями в нападении.

По данным издания, Федотов улетел из Великобритании 4 марта – в день отравления Скрипаля. "Фонтанка" утверждает, что следователям Скотланд-Ярда известно о третьем участнике покушения,но в ведомстве приняли решение объявить о нём позднее. Газета ссылается на неназванные источники. Других подтверждений этим данным нет.

В среду, 10 октября, СМИ сообщили, что подозреваемые в отравлении Скрипаля люди в 2014 году тайно посещали Чехию, где следили за бывшим российским разведчиком. По данным "Фонтанки" Сергей Федотов совершил эту поездку вместе с ними. Чешские спецслужбы отказались от комментариев.

Британское следствие идентифицировало нападавших на Сергея Скрипаля как Александра Петрова и Руслана Боширова. В Лондоне подчеркнули, что настоящие имена подозреваемых могут отличаться от тех, которые приведены в их паспортах.

Расследовательская группа Bellingcat утверждает, что настоящее имя Александра Петрова – Александр Мишкин. По данным расследователей, он получил медицинское образование в одной из военных академий и является сотрудником российской военной разведки. Руслан Боширов, как утверждается, – российский разведчик Анатолий Чепига.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась в Советском Союзе. Правительство Великобритании возложило ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина.


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