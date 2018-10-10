Беларусь и РФ договорились о поставках нефтепродуктов 10.10.2018, 21:37

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Министр энергетики России Александр Новак и заместитель премьер-министр Беларуси Игорь Ляшенко согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь—декабрь 2018 года, а также на 2019 год. Соответствующий документ они подписали по время встречи в Москве, сообщается на сайте российского Минэнерго.

Также они подписали протокол, который вносит изменения в соглашение от 2007 года между правительствами России и Беларуси о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов. Кроме того, Новак и Ляшенко обсудили взаимоотношения между странами в этой области. На встрече также присутствовал заместитель глава российского кабмина Дмитрий Козак.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус в разговоре с РБК назвал подписанные в рамках встречи документы результатом «продолжительной работы правительств двух стран по снятию застарелых проблем в сфере энергетического сотрудничества». «Достигнуты важные договоренности по исключению «серых» схем в поставке нефтепродуктов в рамках «союзного государства», которые приводили к недополученным доходам федерального бюджета России», — сказал он. Кроме того, собеседник, близкий к одной из сторон переговоров, сказал, что были зафиксированы нулевые индикативные балансы по поставкам темных нефтепродуктов.