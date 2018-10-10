ЕС: Британия должна согласиться на контроль в Северной Ирландии после Brexit 10.10.2018, 21:48

Великобритания должна будет принять новый ограниченный административный контроль за торговлей с Северной Ирландией.

Великобритания должна будет принять новый ограниченный административный контроль за торговлей с Северной Ирландией в любом соглашении о Brexit.

Об этом заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье, сообщает eurointegration.com со ссылкой на AFP.

"И ЕС, и Великобритания исключают наличие физической границы на острове Ирландии, поэтому то, что будет поступать в Северную Ирландию, также будет поступать на наш единый рынок", - сказал Барнье.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй ранее неоднократно заявляла, что не согласится на соглашение, которое будет посягать на британский суверенитет, а ее североирландские союзники в парламенте отклонили такие процедуры.

Обе стороны хотят сохранить прозрачность границы в Ирландии для людей, товаров и услуг, но как это сделать, не нарушая целостность европейского таможенного союза, который покидает Великобритания, Брюссель и Лондон еще не придумали.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года. Brexit произойдет 29 марта 2019 года, переходный период продлится до 2021 года.