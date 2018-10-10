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Литва разработала план действий в случае аварии на БелАЭС

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  • 10.10.2018, 22:21

Литва готова эвакуировать более шести тысяч человек в радиусе 30-ти километров.

Министерство внутренних дел Литвы разработало план действий в случае аварии на Островецкой АЭС. При наиболее неблагоприятных для этой страны обстоятельствах Литва готова эвакуировать более 6 тысяч человек в радиусе 30-ти километров, передает «Белсат».

План эвакуации разработан на случай крупной аварии и ветра с востока. Несколько недель назад литовское правительство нормативно оформило запрет приобретения электроэнергии с белорусской АЭС после ее запуска, а также выразило просьбу правительства США поспособствовать если не прекращению строительства Островецкой АЭС, то по крайней мере перенесения сроков ее запуска.

Линас Бальсис, депутат Сейма, Литва:

«Она еще не начала работу, там еще очень много чего не сделано, и есть много нарушений на самой строительной площадке, по моим сведениям. Поэтому остановить или приостановить строительство АЭС возможно. Но для этого нужна только политическая воля руководства Беларуси и переговоры».

Пока же белорусский министр энергетики Виктор Коронкевич занимается переговорами о будущих поставках энергии с АЭС в Украину и Польшу – об этом вчера заявил чиновник. Хотя до сих пор неясна точная дата старта станции.

Георгий Лепин, профессор, ликвидатор ЧАЭС:

«Я сам себя считаю россиянином, но сразу могу сказать: разработанные в России станции – далеки от совершенства. И поэтому станции российского происхождения стремятся закрыть. Если, например, страна переходит в Евросоюз, то российские станции сразу закрываются».

Срок запуска первого реактора станции от начала постройки переносился уже дважды. Согласно последним планам, станция должна заработать в ноябре 2019-го года.


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