Трамп: Дина Пауэлл – среди кандидатов на пост посла США в ООН 10.10.2018, 22:45

Дина Пауэлл

Президент США добавил, что рассматриваются и другие кандидатуры.

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с одним из своих бывших советников, Диной Пауэлл, о возможности ее назначения на место Никки Хейли в качестве посла США в ООН. Он добавил, что собирается поговорить с другими кандидатами на этот пост, передает «Голос Америки».

10 октября в Белом доме Трамп сказал, что Пауэлл – в числе кандидатов, которых рассматривают на пост представителя США в Организации Объединенных Наций.

Никки Хейли сообщила во вторник, что она покидает свою должность в ООН и оставит свой пост до конца года.

Хейли добавила, что назначение послом США в ООН стало для нее «огромной честью». Бывший губернатор Южной Каролины, Никки Хейли считалась одним из умеренных политиков в кабинете Трампа.

Ее назначение на пост посла стало сюрпризом для наблюдателей, так как Хейли критиковала то, как Дональд Трамп вел президентскую кампанию 2016 года. Кроме того, она всегда считалась сторонницей свободного рынка и международной торговли, в отличие от президента, выдвинувшего лозунг «Америка прежде всего».

46-летняя Хейли, родители которой эмигрировали в США из Индии – одна из шести женщин в кабинете Трампа. Ее рассматривают как потенциального претендента на пост президента от Республиканской партии.

Однако Хейли заявила, что не собирается баллотироваться в 2020 году. Она пообещала оказать помощь Дональду Трампу в повторном выдвижении его кандидатуры на президентский пост.