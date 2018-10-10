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В Беларуси произошла революция, которая закончилась полным успехом протестующих

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  • 10.10.2018, 22:51
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Народ встал на защиту справедливого руководителя перед чиновниками. И победил!

В Беларуси произошла революция, которая закончилась полным успехом протестующих. Правда, пока что в масштабах одного отдельно взятого колхоза, пишет «Белсат». В Октябрьском районе Гомельской области чиновники пытались продавить свое решение, но народ дал неожиданно решительный отпор. Игорь Кулей с подробностями истории о том, что если держаться вместе, то никто не сможет навязать свою волю.

«Они приехали к нам на наряд в семь утра и с цветами и музыкой заявили нам, что он уволен!»

Речь о руководстве Октябрьского района, которое приехало в деревню Волосовичи, чтобы проинформировать рабочих местного агропредприятия «Некрашинский» о том, что с сегодняшнего дня их директор Василий Петрович Лоханский уволен. И это несмотря на то, что договор руководителя колхоза закончится только в январе следующего года. В ту же минуту «некрашинцы» подняли бунт.

Работницы ОАО «Некрашинский»:

«Они сегодня решили Лоханского снять, так как им нужно какого-то своего друга здесь пригреть. Но так по-свински нельзя убирать людей!»

«Мы на выборных собраниях переизбирали его из года в год. Кто его выбирал? Не вы, а мы! Но почему-то без нашего согласия его взяли и просто выбросили!»

«В прошлом году его наградили медалью, а сегодня его выбрасывают. Человеку в душу нагадили!»

Директора Лоханского здесь уважают все. Мужчина почти 20 лет занимает эту должность. Местные говорят, что зарплату всегда платили вовремя. А хозяйство худо-бедно, но развивается, в отличие от соседей, которые давно прекратили свою деятельность.

Работницы ОАО «Некрашинский»:

«Если бы вы видели, он к нам подошел на минутку, мы говорим ему, – Петрович, Петрович. Мы заплакали, и он заплакал. И он ушел, потому что так ему обидно было».

«В районе остались 2 хозяйства, остальные все развалившиеся и в нищете. Что они нам пришлют, директора из Светлогорска, как в Поречье? Который живет в Светлогорске и приедет сюда, чтобы походить и посмотреть? Два-три года – и хана будет нашему хозяйству».

«Соседние деревни так и поразваливали. Поставили новых руководителей, а при них все пропало. Вот и до нашего колхоза добрались, хотят и наш развалить».

«Его снимают. Но за что? Мы не выйдем на работу, пока нашего руководителя не оставят на посту».

Увидев такой отпор, районные чиновники ретировались, отметив, что решение принято и менять его не будут. Успокоить толпу приехали очередные чиновники, на этот раз из профсоюза.

Работники ОАО «Некрашинский»:

«Вы нам восстановите колхоз? Не восстановите! Вы только развалить его можете!»

«Эти профсоюзники только требуют, чтобы мы коров в обед доили, а наши судьбы их не интересуют!»

Свое решение о снятии директора Лоханского с должности районное начальство не подкрепило ни одним аргументом. Растерянные сотрудники «Некрашинского» спросили об этом непосредственно у своего руководителя.

Василий Лоханский, директор ОАО «Некрашинский»:

— Недостаточно с вами работаем, и недостаточные показатели для нашего хозяйства.

— Но ведь у нас лучшие показатели по району!

— Я понял, что самый главный потенциал у нас это вы!

В результате под петицией, чтобы оставить Лоханского на посту директора, подписались все до последнего рабочие «Некрашинского». А вернуться к работе пообещали только после выполнения своего требования. Работница ОАО «Некрашинский»:

«Вы там себе за ночь решили. Легко сняли человека, быстро сняли, за одну минуту сняли. Так вот давайте теперь в течение минуты ставьте человека обратно!»

И небывалое для Беларуси чудо случилось. Железное заявление районного чиновничества о том, что решение принято и меняться не будет, дало трещину. Лоханского оставили в должности директора. А белорусы получили красноречивый пример того, что сила в солидарности.


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