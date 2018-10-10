«Зноў здзівім Еўропу!»: Испанские тренеры БГК зовут на «Барселону» по-белорусски 10.10.2018, 23:05

А белорусские гандболисты заговорили по-испански.

БГК TV опубликовал очередной выпуск, передает «Трибуна».

В Брест приезжает «Барселона». Игроки и тренерский штаб БГК им. Мешкова досконально изучают соперника. Даже пошли на самые неординарные меры. Белорусы выучили несколько испанских слов, в свою очередь испанские тренеры заговорили по-белорусски.

Так прошло начало тренировки.

В конце же традиционное приглашение на матч. Только теперь по-белорусски и по-испански.

А мы напоминаем, что матч БГК им. Мешкова – «Барселона» состоится 13 октября в 17.00.