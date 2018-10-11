закрыть
11 октября 2018, четверг, 9:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

На Флориду обрушился ураган Майкл

  • 11.10.2018, 7:34
  • 1,196
Фото: TEZI ‏via Twitter

Стало известно о первой жертве.

По меньшей мере один человек погиб в результате обрушившегося на штат Флорида урагана Майкл, сообщает газета The Guardian.

По данным газеты, причиной смерти жителя округа Гэдсден стало упавшее дерево.


Как сообщается, вдоль Атлантического побережья США штормовые предупреждения объявлены для штатов Северная и Южная Каролина включительно. Морские порты региона закрыты, волны в Мексиканском заливе достигают 8,5 м. Отменены более 230 авиарейсов.

По данным Национального центра по ураганам, скорость ветра внутри урагана составляет 245 километров в час. Майкл причислен к ураганам четвертой категории из пяти возможных.

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях считает, что ураган Майкл может стать самым мощным ураганом, который обрушивался на северо-западную часть Флориды за всю историю метеорологических наблюдений с 1851 года.


популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол