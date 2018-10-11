Россиянина задержали в аэропорту Минска по подозрению в терроризме 11.10.2018, 7:39

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Гражданин РФ был объявлен по линии Интерпола в международный розыск.

Гражданин России, объявленный Интерполом в международный розыск по подозрению в причастности к терроризму, задержан при проверке документов в Национальном аэропорту Минск в белорусской столице. Об этом в среду, 10 октября, сообщил заместитель начальника отдела информации Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев, передает dw.com.

По его словам, речь идет о выходце из Чеченской Республики 1988 года рождения. Имя мужчины не разглашается.

Он был объявлен в розыск по заявлению компетентных органов Австрии. С 4 октября подозреваемый заключен под стражу в СИЗО № 1 в Минске для последующей экстрадиции.

По словам Брылева, ордер на арест был выдан судом австрийского города Грац еще в апреле 2016 года. Белорусские правоохранители проинформировали австрийскую сторону о задержании 9 октября по каналам Интерпола. Детали преступления, в котором подозревается россиянин, не приводятся. В течение 40 дней с момента задержания должны поступить материалы для его экстрадиции.