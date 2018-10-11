Допрыгался Алексей Мельников

11.10.2018, 7:53

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Алексей Мельников

Странный, все-таки, человек – Путин.

Кем он управляет? Какой страной?

Народом «прыгунов» из сказки Волкова?

Сегодня Путин так высказался на встрече с Хабибом:

«Но если на нас нападают извне, то, конечно, … мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить».

Так и представляешь – построились миллионами вдоль границы и пятками вперед – на врага. Да … «Лучше до этого не доводить». Согласен.

Но ведь на деле России не угрожали, на Россию не нападали, а Путин «прыгнул» сам – в Украину, Сирию, Черногорию, Великобританию, США, Нидерланды. Причем один прыжок иногда заставлял делать другой.

И вся страна, конечно, была вынуждена вместе с Путиным «прыгать» — куда он, туда и она, с мешком на ногах – радуясь или чертыхаясь.

И куда же «мы» допрыгались, вождь нашего племени «прыгунов»? Как далеко? До чего? И в каком направлении теперь путь держим?

На кого будем наскакивать, для оправдания внутренних провалов? Падающих мостов? Нехватки лекарств для диабетиков? Роста пенсионного возраста, налогов? Кто теперь будет назначен врагом, чтобы на него «так прыгнуть»?

Не иначе как в Ливию. Или в Центральную Африку. Или где нас еще ждут с раскрытым карманом. Кого мы еще не успели озолотить.

Алексей Мельников, livejournal.com