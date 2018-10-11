Трамп: Индия скоро ответит за покупку российских С-400 3 11.10.2018, 8:30

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Фото: Reuters

Санкции последуют быстрее, чем ожидается.

Президент США Дональд Трамп пообещал,что в ближайшем времени Индия узнает об ответе США на приобретение ею российских сиситем ПВО С-400.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы в Белом доме, следует из видео, опубликованного телеканалом Global News, сообщает pravda.com.ua.

"Вы увидите ответ Индии и быстрее, чем вы думаете", — сказал президент США в ответ на вопрос о вероятных санкциях за покупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России.

Как сообщали СМИ, 5 октября Россия заключила с Индией контракт на поставку ЗРК С-400 "Триумф". Речь идет о поставке пяти полковых комплексов на сумму более чем $5 млрд. Соглашение о поставках было подписано еще в октябре 2016 года.

Ранее сообщалось, что Индонезия отложила покупку российских истребителей Су-35 Это связано с санкциями CAATSA, которые могут быть наложены за сотрудничество с "Рособоронэкспортом" как на Индонезию, так и на контрагентов спецэкспортера российских вооружений.

Перед этим, в сентябре, США ввели санкции против Китая за покупку у РФ 10 боевых самолетов СУ-35 в 2017 году и ракет для наземных ракетных комплексов С-400 в 2018 году.