Как рано просыпаться и быть бодрым весь день 11.10.2018, 8:10

10 полезных советов.

Для того, чтобы ранние подъемы принесли максимум пользы твоему организму и духовному состоянию, необходимо придерживаться ряда важных нюансов

Сайт Clutch.ua поделился лучшими методами практика о том, как приучиться к сверхраннему пробуждению:

Мое утро в летнее время начинается в 3.45-4.00, в зимнее — подъем плавно смещается к 5.00. Многие хватаются за голову, когда слышат такие цифры, но я не устаю повторять, что именно в раннем пробуждении сосредоточена моя сила, продуктивность и жизненная энергия. Нельзя сказать, что такой вариант начала дня подходит всем, но попробовать стоит. Важно найти свое идеальное время и при этом не навредить организму, а наоборот, помочь ему стать здоровее. За годы практики такого пробуждения я выделила несколько аспектов, на которые нужно обращать внимание при знакомстве с ранним утром.

Начинай с малого

Если другие могут просыпаться и вершить свои великие дела, когда на небе еще светит луна, то почему я не могу. Безусловно, ты можешь, только какой ценой. Решив ввести ранние подъемы в свою жизнь, подойди грамотно к этому вопросу. Не заводи будильник на несколько часов раньше своего привычного времени пробуждения, начни с малого, с 15 минут, а если совсем туго, то вовсе с 5 минут. При этом добавляй минуты по чуть-чуть каждые несколько дней и уже через месяц время твоего пробуждения существенно сместится, но при этом ты не навредишь своему организму.

Соблюдай баланс

Если ты отбираешь у своего тела 15 минут или 2 часа утреннего сна, то не забудь восполнить потери вечером. Рано просыпаешься, значит раньше ложишься, неоспоримое правило для всех любителей ранних подъемов. Чтобы твой организм не пострадал и чувствовал себя бодрячком весь день, установи такой баланс.

Включи в свое утро физическую активность

Для многих утро — лучшее время для занятий физической активностью. До начала бурной деятельности ты успеваешь зарядить себя энергией на весь день. Утренний спорт не сравним с вечерней пробежкой, с дневной прокачкой мышц в зале, в нем есть симбиоз из особой атмосферы и понимания, что впереди у тебе есть сутки для воплощения всего задуманного. К тому же, физическая активность после пробуждения делает ранние подъемы более мягкими, организм быстрее привыкает и не так печально на них реагирует.

Ешь полезный завтрак

Ранний подъем — возможность начать день не с чашки кофе на бегу и бутерброда по прилету на работу. А с размеренного, вкусного и полезного завтрака. Пусть первый прием пищи станет для тебя любимым, в особой атмосфере. Находись в предвкушении этого момента еще с вечера. Завтрак должен стать для тебя неким маленьким ритуалом для поднятия настроения и с пользой для здоровья.

Правильно наполняй свое утро

Очень важный этап, без которого ранние подъемы просто невозможны. Ты должна наполнить свое утро такими занятиями, процессами, практиками, от которых внутри появляется приятное чувство истомы. То, что приносит тебе удовольствие, на что не хватает времени на протяжении дня, или что в другое время теряет свою прелесть. Писать книгу или просто утренние страницы, рисовать, работать над личным проектом, мечтать, читать, медитировать, готовить чудо-завтрак для всей семьи, слушать ветер. На самом деле таких занятий огромное количество. Найди свои, пробуй, подбирай, экспериментируй.

Планируй ранний подъем

Ранний подъем должен быть спланирован. Если ты не знаешь, чем наполнишь свое утро (смотри предыдущий пункт) лучше брось данную затею и не мучай себя. В начале пути придется сложно, но усилия стоят ощущений и результатов. Подумай, сфокусируйся, что ты ожидаешь от раннего подъема. От этого и отталкивайся в планировании.

Встречай рассветы

Даже если ты любитель закатов, но хочешь просыпаться рано, встречай рассветы. Сложно передать ощущения, как это, каждый день приветствовать солнце и подпитываться его энергией на весь день. В рассветах есть огромная сила, которая наполняет человека внутри. Не имеет значения, где именно ты нырнешь в объятия первого солнечного луча: дома на балконе, во время пробежки на стадионе или на берегу моря. Восход прекрасен в любой точке мира.

Введи в свое утро полезные практики

Утренние практики помогут тебе лучше узнать себя и найти точку умиротворения. Их продолжительность может быть разной: от одной минуты до часа. Практику можно одолжить у кого-то или придумать самому. Кто-то пишет дневник благодарностей, другой наполняет свое тело чистым предрассветным кислородом, а третий просто слушает тишину. Утренняя практика через время приносит свои плоды. Ты по-другому реагируешь на многие ситуации, становишься более целостным и еще больше влюбляешься в жизнь.

Просыпайся с позитивными мыслями

Не настраивай себя с вечера негативно на ранний подъем. Когда появляются мысли: я не высплюсь, буду бродить сонным и уставшим, не смогу сосредоточиться и так далее. Такой настрой сделает твое пробуждение чем-то скорбным. Ты не почувствуешь радости и эйфории от раннего подъема. Так что доставай из закромов позитивные мысли, а весь негатив отправь подальше.

Гордись своим утром

Превозноси свое утро, гордись им. Когда ты постепенно введешь ранние подъемы в свою жизнь и полюбишь их, ты станешь дорожить каждой минутой. Делись своими ощущениями с родными, близкими, окружающими людьми. Передавай свои эмоции, показывай сколько в тебе энергии, не стыдись своей любви.

В гармонии со своим телом, с первыми лучами солнца, с утренней тишиной — ты выходишь на другой уровень осознанности. Если ты рационально используешь внутренние ресурсы и внешние возможности, соблюдаешь баланс сна, отдыха и работы, твой организм отблагодарит тебя за ранние подъемы приливом сил и здоровьем.