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Белорусские водители: «Пора менять лысую резину!»

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  • 11.10.2018, 8:50
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Дела у диктатора совсем плохи.

Власти вводят для белорусских автомобилистов целый ряд драконовских мер. Во-первых, со следующего года дорожный налог будут платить отдельно от техосмотра. Для того, чтобы выявить неплательщиков, камеры фотофиксации могут перевести в непрерывный режим работы.

В итоге после проезда под одной камерой недобросовестный белорусский водитель может получить сразу три «письма счастья»: за превышение скорости, непройденный техосмотр и неуплаченный «дорожный налог».

Во-вторых Лукашенко готовит к изданию указ, согласно которому покупать и продавать автомобили за наличку будет запрещено.

Что в итоге ждет белорусского водителя? На вопросы Сharter97.org отвечает представитель Белорусского Национального Конгресса в Гомеле Алесь Евсеенко.

- Как вы прокомментируете нововведение с дорожным налогом и техосмотром, по которому будут приходить вместо одного сразу три письма счастья?

- Очевидно, что власти пытаются отобрать у белоруса каждый лишний рубль. Более того, у многих забирают не только лишний, но и последний. Не хватает денег у нашего режима. Для того, чтобы это заметить, не нужно быть великим экономистом - достаточно поговорить с людьми, зайти в магазин, послушать, что говорят в очередях.

Вторая причина - репрессивная сущность режима Лукашенко. Власти считают любое послабление и либерализацию слабостью.

Подобные нововведения - еще одна попытка сделать людей более покорными.

Но терпение у белорусов не бесконечное, ведь никто не знает, когда упадет снежинка, которая вызовет лавину. А автомобилисты в Беларуси - довольно широкий слой общества. И, как мы помним из прошлого, довольно мобильный и протестный. Можно вспомнить акции «Стоп-бензин!».

Когда-то власти решили в угоду России ввести «растаможку», чтобы белорусы не могли ввозить хорошие подержанные автомобили.

Недавно стало известно о том, что людей хотят лишить возможности покупать б/у одежду, чтобы хоть как-то протолкнуть наш отсталый легпром.

Получается, что белорусам хотят впендюрить «Джили», который стоит просто космические деньги и одеть в продукцию нашего легпрома. Там цены совсем не демократические. Вот такая забота о людях. А если быть точным - о своих интересах, кошельках и благополучии.

- Что может означать на практике запрет на расчет наличными при продаже-покупке автомобилей? У белорусов теперь будет легче забирать доллары и транспортные средства?

- Знаете, у нас все возможно. Я не удивлюсь, если решат отбирать те автомобили, которые покупались за наличные до введения этого закона. Тут, безусловно, могут быть подводные камни.

- Недавно белорус попал в аварию на «Джили» отечественной сборки. У машины не сработали подушки безопасности. Водитель три недели пытался связаться с руководством завода «Джили» и даже ездил к ним, чтобы получить объяснения. Но его проигнорировали. Как вы оцениваете этот случай?

- Я считаю, что это просто наплевательское отношения к своему народу. Все прекрасно наслышаны о «китайских стандартах» качества. А тут к ним добавилась безалаберность, которая царит на госпредприятиях.

Если появляются какие-то заводские браки в продукции серьезных автогигантов - то отзываются миллионы транспортных средств. Я не уверен, что если с «Джили» произойдет что-то подобное, то наши власти отзовут автомобили.

- Можно ли сказать что автомобиль в Беларуси становится роскошью?

- Тут нет никаких сомнений. Автомобиль - это предмет роскоши. У меня много знакомых, которые просто не могут оплатить страховку, техосмотр, дорожный налог, заправить его. Это приводит к тому, что у нас появляются «кладбища автомобилей».

Но это не забота о здоровье наших граждан и попытка пересадить всех на велосипеды. Это банальный грабеж.

Знаете, я думаю, что лозунг «Пора менять лысую резину!» - сегодня актуален как никогда. Я общаюсь с людьми, которые когда-то голосовали за Лукашенко. Они просто клянут себя за то, что отдали за него свой голос. Знаете, если уже электорат Лукашенко переходит в оппозицию, то у диктатора дела совсем плохи.


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