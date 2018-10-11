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Лукашенко и Румас наступают на старые грабли

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  • 11.10.2018, 8:59
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Что может подкосить белорусскую экономику.

Белорусская экономика будет стагнировать, а доходы белорусов — все больше отставать от благосостояния западных соседей, пишет zautra.by.

Рывок невозможен

Выйти на двухпроцентный рост ВВП в следующем году вряд ли удастся, так как власти не смогут придумать, как вытянуть госпредприятия из долговой ямы.

— Минэкономики видит, что если события будут продолжаться естественным ходом, у нас нет перспектив для какого-то рывка. Мы будем расти медленно. И если учесть, что в большинстве стран Европы, в частности в Польше, Чехии, странах Балтии темпы роста повыше, будет расти разрыв между уровнем доходов в нашей стране и у соседей, — отмечает эксперт Исследовательского центра ИПМ Антон Долговечный.

Фото: Павел Береснев

Госсектор — слабое звено

В противовес планам правительства выступят риски и назревшие проблемы. Среди них рост протекционизма, скапливающиеся финансовые проблемы в реальном секторе, определенное увеличение инфляции, форсированное накачивание зарплат, попытки стимулирования экономику за счет льготного кредитования, сложная и непонятная ситуация с проблемными сельхозпредприятиями. Ударить по экономики могут и многочисленные внешние изменения.

По словам эксперта, недавно принятые правительством решения о рефинансировании кредитов сельхозпредприятий под 1,5% фактически возвращают экономику к печальной практике.

Источник: презентация «Хрупкая стабильность или стабильная хрупкость?» Исследовательского центра ИПМ

Если разницу между льготной процентной ставкой аграриям и рыночной обяжут компенсировать банки, то встанет вопрос директивного кредитования, против которого выступают и Международный валютный фонд, и Евразийский фонд стабилизации и развития. Если же делать это будут напрямую из бюджета, то могут возникнуть проблемы с намеченными на ближайшие несколько лет серьезными планами по погашению внешнего долга. Стимулируя зарплаты и потребление, власти тоже рискуют потерять контроль над ситуацией.

— Мы знаем, чем раньше заканчивались инициативы по наращиванию доходов населения. Поэтому нет гарантии, что задача по их увеличению закончится чем-то иным. Пока льготное кредитование не расширяется — и это хорошо. Но риски вернуться к старой модели пока остаются, — отмечает Антон Долговечный.

Главными вызовами для экономики станут налоговый маневр России из-за снижения «нефтяных» доходов в бюджет Беларуси, а также увеличившиеся и не решаемые проблемные долги госпредприятий.

Источник: презентация «Хрупкая стабильность или стабильная хрупкость?» Исследовательского центра ИПМ

Антон Долговечный напоминает, что в начале этого года произошел резкий скачок задолженности госпредприятий. По мнению эксперта, именно от того, как будут решаться финансовые проблемы госсектора, во многом зависит: удастся ли правительству достичь намеченного роста экономики.


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