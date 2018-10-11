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«Цены растут, но вы держитесь»

  • 11.10.2018, 9:14
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Как провластный профсоюз «народное расследование» проводил.

Профсоюзники прошлись по магазинам и увидели, на сколько в Беларуси подорожали мясо и овощи. По отдельным позициям рост цен впечатляет, пишет «Солидарность».

За год (приводятся данные на сентябрь 2017-2018) цены на говядину и свинину увеличились на 13% и 14% соответственно, а на овощи (свеклу, морковь, капусту) – более чем на 33%. Мясо птицы с начала года подорожало на 15,4%.

Обеспокоенная ростом цен Федерация профсоюзов Беларуси собрала круглый стол с участием представителей министерств, Нацбанка, КГК, торговых сетей и перерабатывающей промышленности.

На собрании объяснили, почему дорожает мясо. Главной причиной назвали увеличение цен на корма («поскольку в этом году урожай зерновых в нашей стране, как и у наших соседей, ниже прошлогоднего»). Говорилось о том, что расходы на корма составляют до 70% себестоимости мяса.

Были озвучены и другие причины роста цен на мясо, в частности увеличение издержек производителей и переработчиков по другим статьям расходов, среди которых энергоресурсы, топливо, заработная плата.

Пользователи сети высказываются о росте цен.

Люди вспоминают, как несколько месяцев назад власти так же «брались» за дешевый российский сахар: «В итоге для населения подорожал и российский сахар, и белорусский».

«За что берутся власти, судя по прошлым их делам, дорожает еще в два раза. К примеру, в июне подорожала курятина, власти взялись разбираться, так она еще больше подорожала. Вот и сейчас больше, чем уверен: цены не снизятся, а только увеличиваться будут. Все эти информационные вбросы — простой популизм».

«Цены растут, но вы держитесь».

«Только мясо, а как же остальное?— возмутился участник форума. — Все подорожало. Где это было, чтобы молоко стоило 12 тысяч? Раньше на 5 тысяч комплект можно было купить: молоко, кефир, хлеб... А теперь на 50 копеек даже детское молоко 200 грамм не купишь».

Люди усомнились в том, что расходы на корма составляют до 70% себестоимости мяса.

«Кто же на самом деле знает, сколько составляют корма, если хозяйство на голову списывает в 4 раза больше, чтобы спрятать приписки по урожайности? — задаются вопросом на форуме. — Причем тут стоимость кормов, если животные сдаются на мясокомбинат по фиксированной цене? Не будет такого, что свинину одинакового качества в Заднепровском и в Белыничах примут по разной цене. Но ведь себестоимости у них точно разные будут. Если хозяйство вынуждено закупать корма, а не перерабатывать собственный урожай, оно не может сдать животных с учетом своих затрат, а только по установленной цене. Ну и что собрался МАРТ разбирать?»

Участница дискуссии лето провела за пределами Беларуси: «Когда вернулась, ценник сразу бросился в глаза... мясо так на 2 рубля точно. Но, к сожалению, даже за 12 рублей оно совершенно безвкусное, ну никакое. Хоть какие приправы сыпь, маринуй — нет того аромата мяса, какой был раньше — значит, никакими зерновыми не кормят, как тут пишут, а химией свиней пихают».

Один из форумчан заметил, что в пятницу к вечеру мясо уже не везде купишь, «всё разметают те, у кого «доходы не поспевают за ростом цен».

В ответ его потроллили: «Забыл рассказать про полные тележки черной икры на кассах и засилье лексусов на стоянках гипермаркетов. Это работники МАЗа и МТЗ тарятся в пятницу на выходные».

Еще один пользователь поделился личным опытом: «Сегодня ездил в Россию. Белорусский сахар в переводе на бульбяные — 1р. 10 коп. У нас — 1р. 50 коп. Белвестовские ботинки — на 30% дешевле. И это с учётом затрат на транспортировку, наценки. Ничего не понимаю».


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