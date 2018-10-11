Кейс Чепиги и Мишкина: Система идет вразнос 11.10.2018, 9:24

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К чему могут привести ошибки спецслужб РФ.

С тех пор как "Петров" с "Бошировым" дали свое знаменитое интервью Маргарите Симоньян, прошел уже почти месяц, и за это время россияне узнали много нового не только о поклонниках Солсберийского собора, но и о сотнях других предполагаемых агентов ГРУ – как и о методах работы отечественных спецслужб. Во многих комментариях читается даже некоторая досада по поводу общей некомпетентности тех, кого почему-то – возможно, с подачи Виктора Суворова – считали мастерами конспирации, пишет svoboda.org.

Андрей Ф. Бабицкий

— мой папа — разведчик!

— брешешь!

— а вот и не брешу.

— докежь.

— вот трудовая, СНИЛС, права и чек на такси в Шереметьево.

Кирилл Лятс

Чепига - явно не Исаев,

И Мишкин, <эх>, не Кузнецов!

Аквариум из разгильдяев...

Мдя. ..потрясение основ!

Андрей Десницкий

Трагикомедия ГРУ:

хотели сыграть в Джеймсов Бондов, а получился бравый солдат Швейк вместе со своим оберфельдкуратом.

Недоумение по поводу очевидных проколов спецслужб местами выливается в конспирологические теории.

Наталья Геворкян

Самое парадоксальное, как мне кажется, что спецслужбы даже не попытались быстро (уже когда были засвечены) убрать следы этих обоих хотя бы из доступных баз данных. Такое чувство, что на этих двоих поставили крест и шифруют кого-то, кто сидит за границей и кто важнее.

Андрей Громов

И кстати, да... я верю в существование мирового заговора спецслужб. Ну то есть как верю.. Это видится естественной логикой их функций и деятельности. Ну а как иначе то.. Тут вообще нет никакой конспирологии.

А вот конспирологическая идея такая: каждый раз, когда спецслужбы тяжелыми совместными усилиями укрепляют правильный миропорядок - главным бенефициаром оказывается армия. Военные расходы, контракты, маленькие победоносные войны всякие...

Андрей Ф. Бабицкий

Удивительно, но я ни разу за последнюю неделю не встретил нигде самого главного, самого окончательного и неоспоримого аргумента. А вот вспомнил бы кто его вовремя, и вакханалия в социальных сетях закончилась бы, не начавшись. Просто задумайтесь на секунду, разве Путину выгодно, что главное разведуправление состоит из криворуких недоумков, а внесудебные расправы проводятся в соответствии с ФЗ-94? А кому выгодно? То-то же.

Солнечный шторм

Астрологи объявили месяц ГРУ.

Количество экспертов по военной разведке увеличилось вчетверо.

Спор о том, кому могут быть выгодны разоблачения агентов спецслужб, продолжается и на полях заметки Олега Кашина, опубликованной в Republic 3 октября, – в ней журналист назвал подобные публикации разновидностью государственной измены:

В противостоянии российских граждан с российским государством честнее и разумнее быть на стороне российских граждан. В противостоянии российского государства с другими государствами никаких моральных оснований для выбора в пользу иностранцев нет. Ни одно государство на свете не заинтересовано в том, чтобы обычным русским людям было хорошо, и вставая на сторону чужой разведки и чужого государства, российский гражданин делает сознательный выбор не в пользу российских граждан.

Международный публичный интерес к ГРУ ставит сегодня перед антипутински настроенными россиянами вопрос о допустимости государственной измены, и, даже если вы собрались отвечать на этот вопрос положительно, попробуйте, по крайней мере, это отрефлексировать – уверены ли вы, что, помогая западным спецслужбам, вы решаете какие-то российские проблемы? Какие именно? Каким образом? Кому вы делаете лучше, кому хуже?

Альфред Кох

Клятва Гиппократа по-путински: врач травил людей нервно-паралитическим ядом. Дело доктора Менгеле - в надежных руках.

В целом, это все, что нужно знать об этих животных. Кашин! Не выдавай их! Они служат высоким целям!

Таким высоким, что мы их даже не видим...

Михаил Гуревич

...Больше всего в этом стриптизе российских спецслужб меня поражает обвинение журналистов, что они раскопали все эти данные и тем самым подорвали безопасность страны. Это что же за безопасность такая, если ее можно подорвать купив сидиром на рынке... Между тем напомню, что все высокотехнологические гиганты давно премии платят и на работу принимают тех, кто взламывает их сервисы. Благодарить надо журналистов за то, что до ГРУшников наконец-то дойдет, что на дворе 21-ый век и не учитывать в своей работе новые технологические возможности - смертельно опасно!

Екатерина Винокурова

Я не верю в «отличные журналистские удачи» коллег без имен. Просто потому что знаю, как тяжело это все дается. Потому что я сама умею сидеть ночами над массивами данных и знаю, как все это трудно и как без подсказок почти нереально все перелопатить. Потому что я знаю, как добывают источники. Как с ними общаются. Какие грани мы соблюдаем. Как все это трудно.

У меня самой есть источники в силовых ведомствах. Я их сама разумно опасаюсь и делю все на заведомые 25.

Лично я, Е.В.Винокурова(не путайте с Е.С.Винокуровой, дочерью Лаврова), имею огромные претензии к российской политике. При этом я не считаю для себя возможным сотрудничество с любой иностранной разведкой. Я не считаю что то, что на пользу иностранной разведке, на пользу России. Скорее наоборот. Нет, это не делает меня сотрубником ГРУ. Просто любая борьба с режимом должна знать последнюю меру. У меня в последние недели есть четкое ощущение, что мера пройдена. Для всех, кто придерживается моей очень простой точки зрения сейчас трудный период. Потому что с людьми, с такой готовностью помогающими иностранным государствам просто интуитивно не хочется иметь ничего общего.

Михаил Рольник

Ну ок, давайте серьёзно, без троллинга. Вот сейчас вскрыли второго солсберецкого туриста, Петрова-Мишкина. Сельский диджей, ушедший на потайные государственные хлеба. И это ещё далеко не конец истории - параллельно идёт голландский кейс.

Какое-то время назад возникла широкая дискуссия о том, стоит ли так уж приветствовать провалы отечественных спецслужб. Нет ли здесь некоего, хм-хм, непатриотизма? Чему многие так обрадовались? Почему издеваются, зубоскалят? Ведь это же наши разведчики, у каждого государства есть свои интересы, а значит - и свои разведчики. И вот - спалились. Плохо сработали, непрофессионально, топорно. И назад не провернёшь уже. Но они ведь служили своей стране. Они наши. Неужели не жалко ребят? Неужели мы не должны по-человечески посочувствовать?

Отвечу за себя: а что, должен? Сочувствовать? Кому, почему? Во-первых, никакие они не "ребята". Ребята во дворе на турниках вертятся. Ребята в универе экзамены сдают. Ребята спокойно в контрстрайк геймят, на байках гоняют, рэп читают или рок играют, диджеят, народ фастфудом кормят, кино снимают, детей рожают. Ребята в парке на скамейке мирно бухают. В крайнем случае, ребята тихо секреты крадут. Если уж они действительно разведчики, а не государственные террористы.

А вот это - не ребята никакие. Это низкоквалифицированные, но, тем не менее, профессиональные убийцы, которые ехали убивать - в британском случае. И это хакеры, которые собирались взломать не ЦРУ какое-нибудь или МИ-6, а организацию, которая пытается бороться за запрет химического оружия - в голландском случае.

Что-то имеете против запрета химического оружия? Я - нет. А те, кто послал очередных "ребят" в Голландию - наоборот, ничего против химического оружия не имеют. Приветствуете отравления врагов на территории чужой страны? Приветствуете химические атаки, применение боевых отравляющих веществ? Я - нет. А значит, те, кто рассылает своих многочисленных "ребят" по всему миру, действуют не в моих интересах, а в каких-то своих, прямо противоположных, которые мне чужды.

Из этого вытекает второе соображение: "наши"? Для меня никакие они не "наши". Люди, объявившие войну цивилизованному миру - по любым соображениям - не могут быть для меня своими. Мы пользуемся одним алфавитом и имеем паспорта с одним и тем же гражданством - но это и всё. На этом наше сходство, слава Босху, заканчивается. Недостаточно оснований для того, чтобы любого бандоса, убийцу, кидалу, просто тупого утырка я считал "нашим". И тем более - испытывал к нему сочувствие. Пусть получают своё, вместе со своими начальниками. Заслужили.

Российские официальные лица продолжают по мере сил игнорировать разоблачения, да и провластные телеканалы не спешат брать интервью у Мишкина с Чепигой.

В Твиттере @M_Simonyan пишет про Алеппо, свободу слова в Великобитании, ДР Путина, бой Нурмагомедова и мусс из ряженки с облепихой . Фамилий Боширов, Петров, Чепига, Мишкин в ее твиттере не найдено. Полковники больше не звонят. — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 9 октября 2018 г.

Многие пытаются предугадать, как этот скандал отразится на работе ГРУ.

Василий Гатов

GRU F**kup будет изучаться всеми разведками мира, как сейчас (в оперативных целях), так и в будущем (чтобы научиться избегать подобных провалов).

Эль Мюрид

Пикантности истории добавляет то, что в нее с размаху вляпались самые высокие из возможных фигур - от президента до медийно значимых представителей МИДа и всей пропагандистской машины страны. Еще одно дополнительное свидетельство дичайшей некомпетентности советников и помощников, неспособных даже просчитать ситуацию. Это, безусловно, идет бонусом к исходной истории. Абсолютно невынужденная ошибка, которую привезли себе сами.

Другой вопрос, что на поверхности возникает еще один вопрос - судя по всему, англичане просто знали всё с самого начала, что может быть возможно только в двух случаях - либо в спецслужбах сидит очень высокопоставленный "крот", либо конкурирующие группировки внутри военной разведки или структуры-"смежники" сдали всю операцию англичанам заранее. Второй вариант выглядит очень даже предпочтительнее, если учесть, что все без исключения госструктуры - это, по сути, ОПГ, сидящие на разных видах криминального бизнеса. Так как структур много, а ресурсных потоков - не очень, то борьба за них идет ожесточеннейшая.

Сергей Смирнов

Во время расчехления второго грушника, им оказался доктор Мишкин, вот какой у меня вопрос.

Во всей этой истории меня в меньшей степени интересует непродуманность действий ГРУ. Когда вас десятилетиями не трогают, чего бы вы не делали, то бдительность немного притупляется. Меня интересует, где симметричные действия в отношении западных спецслужб?

Ну есть некие общие правила поведения, Путин же сам говорил про игры спецслужб. Так по идее в ответ на такую публичность голландцев и американцев надо было ответить собственной публичностью. Наверняка же есть и западные разведчики. Конечно они не травят, но какую-то деятельность они ведут.

Не отвечают, потому что выйдет несимметрично? Мы травим, а они всего лишь какие-то чертежи забирают? Ну правила игры, значит, поменялись. Уже писал, но и деанон "Петрова" с "Бошировым" тоже видится как ход британских спецслужб – в конце концов именно они показали фотографии.

Но вообще если нет симметричного ответа, значит будет какой-то асимметричный. То есть в целом какой угодно, хоть продолжат еще более нагло нападать за границей (а чо вы нам сделаете?), то ли начнут поиски национал-предателей, работающих на западные спецслужбы. Или соцсети прикроют, ну что-то такое

По мнению экспертов, которых опросила "Немецкая волна", в ГРУ за разоблачениями может последовать волна чисток, но большего ждать не стоит:

...Не стоит переоценивать эффект от этих действий, говорит британский знаток российских спецслужб Марк Галеотти, работающий в настоящее время в Институте международных отношений в Праге. Попытка назвать поименно и "пристыдить" (тактика, известная на Западе как naming and shaming) сработает только в случае, если противоположная сторона "почувствует стыд", добавляет он.

"Я бы не преувеличивал роль стыда", - говорит голландский историк Бен де Йонг. "Они (ГРУ. – Ред.) совершили некоторые грубые ошибки во время операций. Некоторые головы полетят в Москве. Но мы узнаем об этом, скорее всего, с большим опозданием".

В то, что Запад предпримет какие-нибудь решительные шаги, которые приведут к развалу путинского режима, веры мало.

ПОСТПРАВДА

Боширов оказался Чепигой, а Петров оказался Мишкиным, и допустим - это правда. И допустим они действительно из ГРУ. Действительно травили Скрипалей. И что <черт побери>? Что нам сделают? SWIFT отключат? <Сопляков> российской элитки выдворят из частных школ Англии? Что?

Андрей Мальгин

Итак, что мы имеем в сухом остатке. Государство Российская Федерация отправило в Великобританию террористическую группу, которая применила в Солсбери боевое отравляющее вещество. Президент РФ публично принял участие в сокрытии этого преступления. И он за всё это не ответит? Ну ОК.

Но если смотреть на череду ошибок спецслужб как на свидетельство нарастающего ослабевания государственной системы, можно предположить, что режим вскоре развалит себя сам.

Валерий Соловей

Прогрессирующая некомпетентность и злокачественный идиотизм как историческая закономерность

В переписке и личных беседах мои многочисленные конфиденты ужасаются, злорадствуют или испытывают чувство стыда в связи с опрокидывающим валом удручающих, позорных и трагикомических новостей.

Не стоит удивляться: система, подошедшая к историческому финалу, идет вразнос. Ничего уникального, так происходило в разных местах в разные времена.

Но самая захватывающая и драматичная часть "марлезонского балета" впереди.