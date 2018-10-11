Сборщика ягод из Украины задержали с применением оружия 11.10.2018, 10:15

Жителя украинской деревни Дроздынь пограничники задержали в 500 метрах от линии границы.

В течение недели 11 украинцев, собирая ягоды, незаконно пересекли границу в Столинском районе. В одном случае военнослужащие применили оружие.

Об этом сообщил Медиа-Полесью официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим.

Жителя украинской деревни Дроздынь пограничники задержали в 500 метрах от линии границы. Документов у него при себе не было. Вскоре были обнаружены ещё двое неизвестных. Они, увидев пограничников, попытались скрыться, в ходе преследования «не реагировали на законные требования представителей власти». Военнослужащие для их остановки произвели три предупредительных выстрела из табельного оружия.

– В отношении задержанных жителей украинской деревни Старое Село составлены протоколы за неповиновение законному распоряжению должностного лица, незаконное пересечение государственной границы и нарушение правил пребывания. Также граждане Украины понесли наказание за нарушение режима особо охраняемых территорий и нарушение правил сбора клюквы, – добавил Михаил Бут-Гусаим.

Всего за минувшую неделю за нарушение границы пограничники задержали 11 граждан Украины, которые незаконно пересекли ее с целью сбора дикоросов. Все они привлечены к административной ответственности и депортированы страны сроком на пять лет.