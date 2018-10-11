Триумф Пашиняна: премьер Армении решает сразу несколько задач 11.10.2018, 10:22

НИКОЛ ПАШИНЯН

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Армения живет в предвкушении внеочередных парламентских выборов.

Это событие должно стать символической точкой завершения транзита власти. Вслед за правительством и мэрией армянской столицы, скорее всего, Национальное собрание будет контролироваться сторонниками нынешнего премьера Никола Пашиняна, пишет политический обозреватель Сергей Маркедонов в телеграм-канале «Бунин и К».

Пока же глава кабинета министров продолжает свое политическое наступление. 8 октября он провел переговоры с лидером партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. Их встреча завершилась подписанием меморандума о проведении досрочной парламентской кампании уже в декабре нынешнего года. В чем же причина такого интереса Пашиняна к Царукяну? Почему именно он был избран, как партнер по переговорам, ведь буквально за несколько дней до того премьер уволил ряд однопартийцев Царукяна с министерских постов, а саму партию наряду с РПА и дашнаками называл контрреволюционными силами?

На первый взгляд, сегодня ресурсы Пашиняна несопоставим с политическим весом Царукяна. Но это лишь видимая часть айсберга. Царукян по-прежнему остается богатейшим человеком Армении, ссора с которым в канун выборов не самое оптимальное решение. По-прежнему в парламенте фракция Царукяна вторая, но и на выборах в Совет старейшин его партия заняла второе место, пускай и с огромным отставанием от движения Пашиняна «Мой шаг». В этой связи Пашиняну важно, чтобы у него была оппозиция. Тем более, что Армения - парламентская республика, а одна партия не может занять собой все Национальное собрание. Иначе в своих отношениях с США и ЕС ему трудно будет убеждать партнеров в том, что он - демократ. Кстати, эти же вопросы могут возникнуть и у его сторонников внутри Армении. И Царукян, как кандидат на роль главного оппозиционера ему подходит. Он предсказуем, против него имеется определенный «компромат», а общественной поддержки, сопоставимой с Пашиняном, у «олигарха» нет. Тем паче, что в сегодняшней Армении дуют эгалитаристские ветры.

Таким образом, премьер решает сразу несколько задач. Идея досрочных выборов поддерживается де-факто второй после его движения силой в стране. Уже сегодня имеется оппозиция, которая не представляет особой угрозы доминирующему статусу «Моего шага» и лично Пашиняна. С таким набором условий можно успешно решать любое политическое уравнение.