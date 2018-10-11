Невзоров о Чепиге и Мишкине: Теперь это уже всемирный трэш-эпос о двух идиотах 4 11.10.2018, 10:34

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Александр Невзоров

Но надо сказать, что ГРУ не привыкать.

Россия продолжает обстебывать ГРУ. Когда-то это казавшееся очень героическим учреждение теперь превратилось в такой адски смешной мем, – сказал на Эхе Москвы Александр Невзоров. – Понятно, что руководству придется менять мем, придется менять название хотя бы для того, чтобы не загреметь за пропаганду гомосексуализма. Другого выхода нет. Но надо сказать, что ГРУ не привыкать.

… Я напоминаю, что ГРУ когда-то было создано специально назло Службе внешней разведки и регулярно оттяпывало у Внешней разведки бюджеты, права, прерогативы, звания и так далее.

― Это система сдержек и противовесов, правильно? Они же должны всё время соревноваться. Это же конкуренция.

― Но ГРУ, как в общем, всегда показывала история, ухитрялась всё проваливать. Чтобы все стало всё ясно, я могу раскрыть карты. Теперь те люди, которых весь мир теперь знает как Петрова и Боширова, на полном серьезе могу сказать, — это реально лучшее, что есть в ГРУ на сегодняшний день. Это самая умелая, самая продвинутая, потому что все остальные еще хуже…

Конечно, сдулись последние защитники официальной версии. И теперь это уже такой всемирный трэш-эпос о двух идиотах.

«Кокорин и Мамаев, не умеют пользоваться стулом, потому что чиновник ушел живым»

― Есть теперь Кокорин и Мамаев, которые не умеют пользоваться стулом, потому что чиновник ушел живым. Хотя виноват был лишь тем, что, конечно, он смахивал на китайца…

Он обязан любить и такие инциденты. Он обязан понимать, что в этом виде спорта места для адекватов нету, потому что там же мозг у футболистов, вероятно, снабжен не извилинами, а швами и имеет поверхность сшитую примерно из 32 многоугольников и надпись Nike, Adidas или…

Не забывайте, что у нас болельщица еще одна главная есть – Фемида, которой предстоит это всё решать. И весы у нее давным-давно украдены, глаза завязаны. Это по счастью, не позволяет ей понять, кто именно в очередной раз ее насилует. Причем это такое очень удобное ноу-хау — повязка на глазах, потому что сперва русская Фемида научилась не замечать этих проникновений, потом с ними свыклась, а сейчас без них даже как-то тоскует.

Футболисты, я думаю, действительно, скорей всего отделаются, потому что ведь что бы они не совершили, они же не разместили ни одной картинки с толстым попом в интернете, следовательно настоящей вины, никакого экстремизма в том, что они сделали, нет.

Вообще, вся эта история и все эти действия вызывают даже определенное умиление в некоторых кругах. Вот другой футболист Радимов, тренер «Зенита», он тоже блеснул швами и рекламными надписями на мозге, официально сообщив, что избиение чиновников и водителя у него бы не вызвало вопросов: «Я бы еще понял, если вечером, но не за завтраком же». То есть чиновник должен знать то время, когда он может и должен быть битым.