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Жильцам некоторых общежитий Могилева запретили покидать здание

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  • 11.10.2018, 11:05
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Как Лукашенко и Путин подпортили планы могилевчан.

Проживающих в общежитии по улице Первомайской в Могилеве не будут выпускать из здания до утра субботы, 13 октября, утверждает блогер NEXTA со ссылкой на сообщение в чате Viber. Там могилевчанка сообщает, что ее и других жильцов общежития не выпускают из здания, аргументируя «тем, что форум проходит»

К субботе должна закончиться основная часть форума, намеченная на 11-12 октября. 12 октября ожидается прибытие в Могилев Лукашенко и Путина.


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