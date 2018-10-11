Дрожащий царь 5 Александр Кушнарь

11.10.2018, 11:20

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Фото: Reuters

Наконец, мы узнаем, кто такой Путин.

Рейтинг поддержки Путина снизился до невероятно низких 37 процентов — по данным государственного (!) социологического центра ВЦИОМ. Теперь мы, наконец, узнаем, кто такой Путин — "решала" или "фасад", "право имеет" или "тварь дрожащая". Первый вариант означает, что его персона сама по себе является истинно влиятельной с точки зрения политики, военно-силового направления и, главное, финансовых потоков. В этом случае мы к 2024 году увидим формирование специально под него новой должности с возможностью "вечного" правления. Укоренение Путина в этой позиции сделает его "неприкасаемым" лицом, положение которого не будет завидеть от рейтингов доверия. Последние, по всей видимости, продолжат падение или, как минимум, не вернутся к прежним рекордным уровням. "Крымско-грузинско-сирийский" актив себя исчерпал даже раньше, чем прогнозировалось.

Второй вариант предполагает, что окружение сочтет Путина ненужным и найдет ему замену. Это означало бы, что их права на власть, привилегии и необъятные активы на самом деле не связаны с путинской фигурой, вопреки расхожему мнению. Действительно, с чего бы он был юридически влиятельным, если сам Путин, как известно из его декларации, владеет только 77-метровой квартирой и "Нивой"? Все "яхты" и "дворцы" записаны отнюдь не на его имя. Однажды — во время "ветра перемен" — они вполне могут оказаться действительно "не его".

Третий вариант тоже не исключен: будучи в реальности не столь влиятельным лицом, как это принято считать, Путин все же вполне может устраивать "кремлевские кланы" в качестве функции "арбитра". Они могут счесть, что выведение из игры этого звена стало бы ударом по наработанному годами привычному механизму, который обеспечивает стабильность и преемственность власти и собственности соответствующих группировок.

Как бы то ни было, ни о каких "либеральных вариантах" речи не идет. С Путиным или без него, Россия продолжит погружаться в "военно-патриотическое" мракобесие. Не стоит недооценивать способность к удержанию власти тех, кто сейчас порхает возле кремлевского трона: в условиях негативной селекции у руля рано или поздно останутся в основном золотовы, рогозины, шойгу, петровы и бошировы. В отличие от нынешней путинской администрации, которая пытается сохранять иллюзию "заботы о народе", их милитаристские преемники вполне могли бы устроить массовые расстрелы митингов и тотальные (а не точечные, как ныне) зачистки "несогласных". В их нечеловеческой психике отсутствуют всякие моральные барьеры на этот счет. Достаточно посмотреть на Чепигу и Мишкина, радостно расхаживающих по Солсбери после применения "Новичка". Золотов готов стрелять в собственный народ, "Петров" — травить своих соотечественников, Шойгу — устраивать региональные войны и давить танками своих граждан столь же беззастенчиво, как и иностранных.

Единственным способом не допустить их к власти могли бы стать переговоры с западными странами, которые провел бы условный Сечин и прочие "олигархи" как фигуры, способные контролировать зарубежные активы России. Они должны будут пойти на такой шаг, если перед ними замаячит угроза со стороны "силового" блока, который вполне мог бы превратить Россию в современный вариант "аргентинской хунты Хорхе Виделы". К огромному сожалению, здесь у либеральной российской оппозиции крайне мало пространства для маневров: пока что она разрозненна и слаба, да и существует эта группа — в своем рафинированном виде — главным образом за пределами России.

С другой стороны, "среднее звено" в виде миллионной армии безликих "гвардейцев" подчинится тем, кто заплатит жалованье. Вопрос в том, в какой степени сейчас "патриоты" причастны к финансовым потокам. Если им удастся доминировать в этой сфере, дрейф в сторону "военного коммунизма" неизбежен. В ином случае (а именно он, этот средненький вариант, как раз наиболее вероятен) мы увидим, как на наших глазах страна продолжит катиться в изоляционизм, возведенный в рамки государственной идеологии, при которой будут жить и воспитываться целые поколения. Они попросту не будут знать, что такое жизнь вне санкций, как советский человек не знал, что такое существование без "руководящей роли КПСС".

При таком раскладе никакого апокалипсиса мы не увидим. Вместо этого будет подступающее к горлу болото и постепенная гибель государства уже как набора форм, а не просто содержания: отмирание института выборов как такого, а не просто их имитация. Ряд американских стратегов предполагает, что примерно к 2050 году российская экономика погибнет как сущность, и Москва потеряет "шарм" экзистенциальной угрозы. Уход Кремля из оккупированных им территорий и из международной политики в целом — вопрос времени. К сожалению, долгого. К счастью, не бесконечного.

Наконец, тем, кто отказывается принимать реальность и продолжает надеяться на эволюцию России в сторону либерально-правовой демократии в ближайшие десятилетия, я скажу следующее: простите, но розовых очков у меня для вас нет. Если вы их имеете — присылайте.

Александр Кушнарь, «Обозреватель»