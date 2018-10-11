Эвакуаторщики взбунтовались против управделами Лукашенко 10 11.10.2018, 11:43

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Рабочие заявили, что пойдут до конца.

«Услуги Департаменту по гуманитарной деятельности оказали, расходы понесли, так еще и деньги им должны!» — возмущаются в ООО «Белспецэвакуация». Это предприятие эвакуировало и хранило подлежащие конфискации автомобили. Многолетнее сотрудничество государственной и коммерческой структур неожиданно прекратилось полтора года назад, а кто и кому должен, юристы выясняют в суде, сообщает tut.by.

Коммерческое ООО «Белспецэвакуация» известно автомобилистам как предприятие, которое работает совместно с ГАИ Минска: эвакуирует на штрафстоянку машины, припаркованные с нарушением ПДД. Также фирма очищает дворы от брошенного автотранспорта. А до недавнего времени у ООО были договоры с тремя отделами Департамента по гуманитарной деятельности управделами Лукашенко.

— На эвакуаторе мы изымали и эвакуировали на наши стоянки автомобили, которые впоследствии по приговору суда обращались в доход государства. На стоянке машины хранились какое-то время, а потом по акту передавались на продажу в конфискат ТД «Восточный», который находится в подчинении Департамента по гуманитарной деятельности, — рассказал предысторию юрисконсульт ООО «Белспецэвакуация» Игорь Лабецкий.

Несколько лет услуги, оказанные ООО, департамент оплачивал в полном объеме и в срок. Однако два года назад деньги начали приходить не за все эвакуированные и поставленные на хранение авто.

— Мы начали писать письма: выясняли, почему нет оплаты за некоторые машины. А нам отвечают: не оплатили, потому что вы нарушили сроки предоставления документов на эти авто — они пришли позже, чем положено.

Игорь Лабецкий рассказал, что в своей работе они руководствовались действующим законодательством, а также указом президента № 63 «О совершенствовании работы с имуществом, изъятым, арестованным или обращенным в доход государства» и договорами, которые были заключены между ООО и отделами департамента.

— В течение десяти дней после передачи авто второй стороне и подписания акта мы должны были передать документы для оплаты наших расходов в департамент. Мы всегда отправляли почтой пакет документов еще до того момента, как пройдет десять дней, это можно проверить по почтовому штемпелю. А по закону датой получения письма считается дата, указанная на штемпеле почтового отправления.

Пункт 2 статьи 195 ГК РБ. Порядок совершения действий в последний день срока

Письменные заявления и извещения, сданные на почту, телеграф или в иное учреждение связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок.

Когда в ООО «Белспецэвакуация» поняли, что переговоры с департаментом не дают положительного результата и истребовать деньги за свои услуги не получится, решили обратиться в Экономический суд Минска.

— Хотели попробовать добиться выплат за эвакуацию и хранение одного автомобиля. Были почти уверены, что выиграем дело. Но, увы, наш иск не удовлетворили.

Представитель Департамента по гуманитарной деятельности предоставила в суд письмо из Управления делами президента с разъяснениями по исполнению указа № 63. В нем было сказано, что в течение десяти рабочих дней документы надо не отправлять по почте, а обеспечить их фактическое нахождение в департаменте.

— А еще, оказывается, десятидневный срок начинается в день подписания акта передачи авто второй стороне. Хотя по закону этот срок наступает только на следующий день, — говорит юрисконсульт. — Получается какая-то вольная трактовка действующего законодательства.

Статья 192 ГК РБ. Начало срока, определенного периодом времени

Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

«Эвакуаторщики» пытались обжаловать решения суда, однако апелляционная инстанция оставила его в силе.

— После этого все подразделения департамента расторгли с нами договорные отношения. А затем еще и сами подали на нас в суд — за неосновательное обогащение: хотят истребовать больше 1700 рублей, которые, по их мнению, они заплатили нам ошибочно, а также проценты за пользование их деньгами. Это коснулось хранения тех авто, документы на которые мы, по их мнению, предоставили позже десяти дней.

Экономический суд Минска иск Департамента по гуманитарной деятельности управделами Лукашенко полностью удовлетворил.

— И в этот раз подали апелляцию, но ее также не удовлетворили. Сейчас готовим документы на пересмотр дела в Верховный суд — будем идти до конца, — говорит Игорь Лабецкий. — Знаю, что не одно наше предприятие имеет негативный опыт работы с этим департаментом. Но они молчат, может, опасаются, что борьба будет трудной. Может, после статьи они последуют нашему примеру…

В Департаменте по гуманитарной деятельности управделами Лукашенко сказали, что требовать у ООО «Белспецавтоэвакуация» предоставить документы в десятидневный срок они начали «не вдруг и не на пустом месте» — таковы действующие нормы положения, утвержденного указом президента № 63.

— Раньше наши отношения с ООО регламентировались указом № 559, по нему документы эвакуаторщики могли нам предоставлять в течение месяца. А в феврале 2016 года вступил в силу указ № 63. В нем сроки изменились: фактически представить документы нам должны в течение 10 дней с того дня, когда был подписан акт передачи имущества, — объяснила замначальника отдела учета имущества и денежных средств департамента Инна Иващенко. — К тому же эти требования включены и в договор, который мы заключали с «Белспецавтоэвакуацией».

Представитель департамента говорит, что «никакой вольной трактовки закона здесь нет — ведь указ Лукашенко стоит выше, чем Гражданский кодекс», это отражено в Конституции и статье 10 Закона «О нормативных правовых актах».

Статья 137 Конституции РБ

Конституция обладает высшей юридической силой. Законы, декреты, указы и иные акты государственных органов издаются на основе и в соответствии с Конституцией Республики Беларусь. В случае расхождения закона, декрета или указа с Конституцией действует Конституция. В случае расхождения декрета или указа с законом закон имеет верховенство лишь тогда, когда полномочия на издание декрета или указа были предоставлены законом.

— Суды признают нашу правоту, об этом говорят принятые ими решения. Аналогичные дела рассматривались в Минске, Минской и Гродненской областях.

По этой же причине департамент отказывал в выплатах не только ООО «Белспецавтоэвакуация», но и другим предприятиям страны, оказывающим разные услуги: оценщикам, аукционистам.

— Представители ООО «Белспецэвакуация» приезжали к нам, выясняли, в чем причина неоплаты. Мы им объяснили: если почта задерживает, привозите документы лично. Но они решили поступить по-своему.