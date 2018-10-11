закрыть
11 октября 2018, четверг, 13:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Егор Шарангович забросил первую шайбу в АХЛ

  • 11.10.2018, 11:47
Егор Шарангович

Белорусский хоккеист поразил ворота соперников на последней минуте поединка.

"Бингемтон" нанес поражение "Хартфорду" в домашнем матче регулярного чемпионата АХЛ — 5:3. Белорусский форвард хозяев Егор Шарангович забросил свою первую шайбу в лиге, поразив пустые ворота на последней минуте поединка. Всего в активе нашего соотечественника 2 броска при коэффициенте полезности "+2", пишет "Прессбол".

Бингемтон — Хартфорд — 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)

Шайбы: 1:0 — Тангради (Яковлев, Сини, 0.28). 2:0 — Студениц (Джейкобс, Габриэл, 19.46). 2:1 — Фогерти (20.14). 3:1 — Лаппин (Сини, Тангради, 33.52). 3:2 — Гропп (Андерссон, Месканен, 36.51 — бол.). 3:3 — Геттинджер (39.15). 4:3 — Андерсон (Ремидж, Капла, 46.26). 5:3 — Шарангович (Пиетила, Андерсон, 59.38 — в пустые ворота).

Таким образом, в двух матчах сезона Шарангович набрал 2 (1+1) очка при коэффициенте полезности "0".


популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол