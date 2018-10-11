Егор Шарангович забросил первую шайбу в АХЛ 11.10.2018, 11:47

Егор Шарангович

Белорусский хоккеист поразил ворота соперников на последней минуте поединка.

"Бингемтон" нанес поражение "Хартфорду" в домашнем матче регулярного чемпионата АХЛ — 5:3. Белорусский форвард хозяев Егор Шарангович забросил свою первую шайбу в лиге, поразив пустые ворота на последней минуте поединка. Всего в активе нашего соотечественника 2 броска при коэффициенте полезности "+2", пишет "Прессбол".

Бингемтон — Хартфорд — 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)

Шайбы: 1:0 — Тангради (Яковлев, Сини, 0.28). 2:0 — Студениц (Джейкобс, Габриэл, 19.46). 2:1 — Фогерти (20.14). 3:1 — Лаппин (Сини, Тангради, 33.52). 3:2 — Гропп (Андерссон, Месканен, 36.51 — бол.). 3:3 — Геттинджер (39.15). 4:3 — Андерсон (Ремидж, Капла, 46.26). 5:3 — Шарангович (Пиетила, Андерсон, 59.38 — в пустые ворота).

Таким образом, в двух матчах сезона Шарангович набрал 2 (1+1) очка при коэффициенте полезности "0".