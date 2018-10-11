Федынич в Орше: Должна быть обратная связь с людьми

Федынич в Орше: Должна быть обратная связь с людьми1
- 11.10.2018, 11:56
Глава профсоюза РЭП совершает поездки по регионам Беларуси.
Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич посетил Оршу, где возглавил заседание местного профсоюзного актива.
В беседе с «Радыё Рацыя» профсоюзный лидер объяснил, для чего проводятся такие встречи.
- Это плановые поездки. Должна быть обратная связь, чтобы люди знали, что происходит в профсоюзе вообще, а мы знали, что происходит в Орше. Чтобы не было таких моментов, что люди проходят, ничего не видят, а это имеет большое значение.
На 9-го ноября назначено рассмотрение апелляции Геннадия Федынича и Игоря Комлика на присуждение им 4-х лет домашней «химии».
До того времени Геннадий Федынич планирует посетить Гомель, Бобруйск и Могилев, чтобы встретиться с местным профсоюзным активом и там.