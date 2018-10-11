Федынич в Орше: Должна быть обратная связь с людьми 1 11.10.2018, 11:56

ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

ФОТО: PRACA-BY.INFO

Глава профсоюза РЭП совершает поездки по регионам Беларуси.

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич посетил Оршу, где возглавил заседание местного профсоюзного актива.

В беседе с «Радыё Рацыя» профсоюзный лидер объяснил, для чего проводятся такие встречи.

- Это плановые поездки. Должна быть обратная связь, чтобы люди знали, что происходит в профсоюзе вообще, а мы знали, что происходит в Орше. Чтобы не было таких моментов, что люди проходят, ничего не видят, а это имеет большое значение.

На 9-го ноября назначено рассмотрение апелляции Геннадия Федынича и Игоря Комлика на присуждение им 4-х лет домашней «химии».

До того времени Геннадий Федынич планирует посетить Гомель, Бобруйск и Могилев, чтобы встретиться с местным профсоюзным активом и там.