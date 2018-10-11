закрыть
11 октября 2018, четверг, 13:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Во время старта российской ракеты «Союз» произошла авария

13
  • 11.10.2018, 12:10
  • 3,712
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

На борту находились космонавты.

Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла "авария носителя", объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса", сообщает ria.ru.

На борту "Союза МС-10" находятся члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, экипаж аварийно приземлится на Землю, ориентировочно, в Казахстане. Сейчас они испытывают перегрузку в 6g, отметил источник. Для сравнения, при старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7g.

Трансляция прекратилась спустя несколько минут после старта и, по состоянию на 11.56 мск, не возобновилась.


популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол