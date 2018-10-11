Во время старта российской ракеты «Союз» произошла авария 13 11.10.2018, 12:10

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Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

На борту находились космонавты.

Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла "авария носителя", объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса", сообщает ria.ru.

На борту "Союза МС-10" находятся члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, экипаж аварийно приземлится на Землю, ориентировочно, в Казахстане. Сейчас они испытывают перегрузку в 6g, отметил источник. Для сравнения, при старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7g.

Трансляция прекратилась спустя несколько минут после старта и, по состоянию на 11.56 мск, не возобновилась.