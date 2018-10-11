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Крепкие ребята: пять национальных алкогольных напитков крепостью выше 40%

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  • 11.10.2018, 12:50

Интересные факты о крепком алкоголе.

Вот лишь несколько национальных напитков, содержание алкоголя в которых превышает 40, 50 и даже 70 градусов, пишет «Вокруг света».

Франция: абсент (от 70% об.)

Напиток, получаемый из экстракта цветков и листьев полыни. Содержание спирта в нем — от 70% и выше. Ввиду столь серьезной крепости абсент долгое время считался не просто выпивкой, а наркотическим, галлюциногенным средством, поэтому до середины XX века был запрещен во многих странах.

Впрочем, никаких доказательств опасности «зеленой ведьмы» так и не было обнаружено, поэтому сегодня в мире насчитывается около 200 брендов, производящих этот напиток.

Нидерланды: джин (от 37,5% об.)

Джин изобрели в Нидерландах в XVII веке как лекарство от бубонной чумы. Его второе название — можжевеловая водка: напиток получается благодаря перегонке пшеничного спирта с можжевельником.

Джин стал основой для множества коктейлей. В Америке пик его популярности пришелся на 1920-е годы — время расцвета стильных вечеринок и джаза. Хороший джин обладает очень сухим гармоничным вкусом и четким привкусом можжевельника.

Италия: граппа (от 36% об.)

Изначально граппу производили для оптимизации отходов производства, но она быстро обрела популярность и стала еще одним источником дохода для итальянских виноделов.

Вкус граппы, как и вина, зависит от сорта и качества использованного винограда. Часто ее сравнивают с виски. В Америке в напиток добавляют фруктовый сироп — так вкус становится мягче. В Италии же граппу часто используют как дополнение к эспрессо, такой кофе называется корретто.

Китай и Корея: крысиное вино (от 40% об.)

Для приготовления этого экзотического напитка используют новорожденных крысят, которые еще не открыли глаза. Грызунов заливают рисовой водкой и оставляют настаиваться целый год.

Крысиное вино считается традиционным напитком, который готовят уже несколько веков. Китайцы и корейцы верят в то, что это напиток целебный, так как полагают, что новорожденные крысы отдают напитку всю бесценную жизненную энергию ци до капли.

Скандинавские страны: аквавит (от 38% об.)

В переводе с латинского название этого напитка означает «живая вода». Для создания аквавита используется картофельный спирт, разбавленный водой, после напиток настаивается на специях.

Выдерживают аквавит в бочках из-под коньяка от 3 месяцев до 12 лет. Пить самый популярный скандинавский напиток рекомендуют исключительно в ледяном его состоянии.


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