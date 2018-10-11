В Беларуси не хватает трактористов и доярок 2 11.10.2018, 13:05

Никто не хочет работать за такие «зарплаты».

В Беларуси продолжает расти дефицит кадров на рынке труда. Сейчас в общереспубликанском банке вакансий размещено больше 83,4 тысячи вакантных мест, тогда как месяц назад было 76,6 тысячи предложений от нанимателей, пишет agronews.com.

Наибольшую нехватку людей на рабочих местах испытывают предприятия и организации Минска (17,4 тыс.) и Гродненской области (почти 13 тыс.), меньше всего вакансий доступны в Витебской области (около 7,5 тыс.).

В сельскохозяйственной отрасли больше всего нужны трактористы — для них есть 2079 предложений от нанимателей.

Кроме того, в Беларуси вырос спрос на операторов машинного доения — для них имеется 968 вакантных мест.