«Горцы и в 90 лет спокойно поднимаются в горы, чтобы просто собрать травы для чая» 11.10.2018, 13:26

Белоруска о восхождении на 3400 метров.

Даша Кириленко — любительница отдыха в горах, на сегодня за ее плечами три восхождения и огромное количество впечатлений и планов. О том, как хрупкой девушке сутками лазить по горам с тяжеленным рюкзаком и без теплого душа, Даша рассказала tut.by.

«Горцы и в 90 лет спокойно поднимаются в горы, чтобы просто собрать травы для чая»

— Год назад у меня был важный период в жизни. Тогда мне очень нужен был отдых и перемены. Я точно знала, что не хочу просто лежать около бассейна в отеле — совсем не мое. Подруга предложила вместе с ней пойти в поход по горам Грузии. Ни она, ни я ни разу не ходили в такие походы. Тем не менее уже через 2 недели мы ехали с нашими огромными рюкзаками в минском вагоне метро и были в шоке от своего решения: «Как я собираюсь нести этот рюкзак 9 дней по горам?».

Конечно, в поход мы шли не одни, а вместе с клубом, который занимается организацией походов в горы по всему миру. Мы должны были оплатить услуги гида, питание в походе и медицинскую помощь при необходимости. Трансфер до точки отправления и обратно, снаряжение для похода и другие расходы мы организовывали и оплачивали самостоятельно.

С гидом и нашей группой мы встречались в Кутаиси, а расставались в Батуми, на берегу моря. Когда объясняла друзьям перед походом, куда же все-таки я иду, то получалось «по горам к морю». Так, появился хештег #погорамкморю, без которого не обходился ни один мой пост в соцсетях про первое путешествие.

В Грузию мы добирались через Киев. Можно было, конечно, долететь сразу в Кутаиси, но мы стараемся выстраивать маршрут таким образом, чтобы посетить города, которые встречаются у нас на маршруте. Так, за время наших походов мы побывали в Киеве, Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Стамбуле, Львове, Москве, Пятигорске, Минеральных Водах.

Из Кутаиси мы еще 4 часа ехали на маршрутке до Местии — центра Сванетии. Оттуда начинался поход.

Наша группа в первом походе состояла в основном из путешественников из России, Украины и Беларуси. Всего 15 человек. Почти все, как и мы, были новичками и плохо представляли, что такое поход в горы.

Даша вспоминает, что не успели они прибыть в место назначения, как уже были влюблены в пейзажи за окном маршрутки.

— Грузия — это краски, поставленные на максимум. Если небо — то голубое-голубое. Если зеленый, то очень насыщенный. Мне было очень сложно осознать: каково это — просыпаться и видеть горы каждый день.

В Сванетии мы проходили через много деревушек, где, если нужно было, останавливались во дворе у местных жителей и за деньги разбивали кемпинг, пользовались душем и Wi-Fi. Хотя я думала, что на 9 дней останусь вообще без интернета, ванной и какой-либо цивилизации.

Перед ночлегом в Местии у нас было время осмотреться по сторонам. Грузия — это не только потрясающая природа, но еще и абсолютно иной быт, культура и менталитет. Горцы и в 90 лет спокойно поднимаются в горы, чтобы просто собрать травы для чая. Мы же от таких нагрузок умирали — так это непривычно. Очередной шок для человека, который впервые с этим сталкивается: машина не может проехать по дороге, потому что перед ней лежит корова. Водители им сигналят, как пешеходам. Коровы, овцы просто непринужденно прогуливаются по горам, вдалеке от деревень, и при этом пастуха не видно. Кажется, что за ними абсолютно никто не смотрит. Но попробуй укради, тебя сразу же найдут.

«В горах нет абсолютно никакого значения, как вы выглядите»

Несмотря на то, что у меня был список рекомендаций с необходимыми вещами для похода, я все равно была максимально неподготовленной. Не могу сказать, что сейчас я суперпрофи, но на любительском уровне самостоятельно могу подготовиться к походу: знаю, какой лучше купить спальник, треккинговые ботинки, что взять с собой обязательно, а что мне точно не понадобится.

А перед первым походом рекомендации взять с собой треккинговые палки вызывали у меня улыбку. На второй день моих страданий гид сделал мне палку из обычной ветки, и с ней я и прошла свой первый поход. С обычной веткой. Но тогда за нее я готова была отдать свой телефон — он там как раз особо и не нужен. А вот палки — это дополнительная точка опоры. Но кто же знал? (Улыбается.)

Для своего похода я купила себе только шорты и сланцы. Спальник, рюкзак одолжила. Из одежды взяла спортивные штаны, пару маек, байку и обычные кроссовки. Не умерла, но никому не советую повторять такой опыт. Мне очень повезло, что в первом походе не было дождей и было очень тепло.

В походе важно знать не только то, что стоит взять с собой, но и то, чего брать не следует, ведь каждый килограмм дополнительного груза имеет значение. Помимо своих вещей ты должен нести и еду для всей группы, которую гид распределяет между всеми.

Кстати, о еде: наш рацион полностью зависит от гида, потому что он до начала похода покупает еду на всех. Поэтому рацион для меня был специфический.

Ели мы 3 раза в день. Утром — сладкие каши. Обычно мы добавляли в них сгущенку. Чай, кофе с какой-нибудь сладостью. Обед у нас скорее походил на перекус: колбаса, хлеб с сыром, сало. На ужин были в основном супы, гречка с тушенкой, макароны с сыром. В походе нужна глюкоза, поэтому мы ели много сладкого — рахат-лукум, пастилу, конфеты.

Вставали мы в 6 утра. Пока солнце не очень высоко поднялось, гораздо проще идти — еще не жарко. Час-полтора на то, чтобы поесть, умыться в ручье, сложить рюкзаки и палатки. В обед — привал полчаса. До того как сядет солнце, нужно найти ровное место для ночлега с водой поблизости, дровами для костра, разбить палатки и приготовить ужин.

Задаемся очень земным и человеческим вопросом: а как же туалет и прочие гигиенические процедуры?

— Об этом у меня спрашивают чаще всего. Когда мы останавливаемся на привал, человек просто говорит: «Подождите, я сейчас приду». И все прекрасно понимают, куда он. В горах на такие вещи не обращают внимания.

Еще один популярный вопрос: «Как вы моетесь?». Безусловно, мы соблюдали базовые правила гигиены. Каждый вечер и утро умывались и чистили зубы. Есть же еще влажные салфетки.

В горах нет никакого значения, как вы выглядите. Вы все потные и грязные. Надо понимать, что ты будешь грязный с первого и до последнего дня похода. Ты не можешь взять с собой чистую одежду на каждый день. Да и смысл? Ты пройдешь полчаса в гору с рюкзаком — и уже будешь потный. Правда, в Грузии нам повезло. Было очень жарко, и мы могли позволить себе купаться в ручьях и водопадах. В Турции и Приэльбрусье мы не купались — очень холодно.

«У тебя все болит, ты обгорел, хочется пить и непонятно, когда же мы все-таки придем»

— Первый день похода мы начали с радиального подъема, то есть поднимались без рюкзаков — оставили их в кемпингах. Мы шли на высоту 2800 метров к горным озерам. Эти цифры для тебя ничего не значат, когда ты поднимаешься впервые. Первый час подъема все отлично. Мы общаемся, фотографируем невероятные виды каждые 10 секунд со всех ракурсов. Идем два часа — уже не так весело, но пока терпимо. Через три часа ты уже начинаешь спрашивать гида, а когда мы уже дойдем? Ты же видел, что вершина близко. Тебе кажется, что ты уже почти добрался, но нет, надо дальше подниматься, а сил уже нет. В итоге, чтобы взять такую высоту, у нас ушло 5 часов и еще 4 часа на спуск. Только после того как ты прошел этот путь, ты уже понимаешь, что такое 2800. Ты уставший, у тебя все болит, ты обгорел, задыхаешься, жара, хочется пить и непонятно, когда же мы все-таки придем.

Несмотря на то что мне было тяжело, я ловила в этом кайф. А когда ты добираешься до вершины, понимаешь, ради чего ты здесь. Когда приходишь в себя, замечаешь, что вокруг невероятная красота.

По такому расписанию мы жили 9 дней. Когда поднимались на 3080 на Сванский хребет — самая высокая точка в этом походе — было даже страшно. На последних метрах у меня случилась настоящая паника — свело ногу судорогой. Но хорошо, что рядом есть тот, кто протянет тебе руку в самом прямом смысле этого слова. Люди рядом очень важны в горах.

В последний день похода нас довезли на маршрутке в небольшой городок Кобулети, что около Батуми. Там мы разбили палатки, и это была наша последняя ночь с группой. Первые желания, когда ты возвращаешься в цивилизацию, — помыться и переодеться в чистое. И скорее в кафе. Последний день похода часа 3 обсуждали с другом, что закажем поесть, когда спустимся с гор. А это же Грузия — здесь вкусно все. Но вот мы чистые, отдохнувшие, на столе куча грузинской еды, а мы сидим и понимаем, что очень растеряны. Чувствуешь себя чужим в этом мире. Вокруг музыка, много людей, шумно. И тебе не нужен ни интернет, ни телефон, тебе вообще не хочется здесь быть. Можно обратно?

«Я проснулась ночью оттого, что мне на лицо капает дождь»

Идея опять пойти в поход в горы пришла сразу же, когда вернулись домой из Грузии. Мы хотели пойти в следующий поход на Новый год. Выбрали поход по Ликийской тропе — маршрут в Турции, который идет вдоль Средиземного моря. Мы прошли ее центральную часть: Финике-Демре-Каш.

Раз на Новый год, значит, точно отметили его с шампанским. Это умозаключение Даша сразу же опровергла практичными доводами человека, который не раз поднимался в горы.

— Никто в здравом уме не понесет на себе бутылку шампанского, а если даже и возьмет, то распитую пустую бутылку ты не выбросишь — в горах мусорить нельзя. Весь мусор ты всегда носишь с собой. Поэтому Новый год мы отметили праздничными макаронами с сыром.

В этом походе не было высоких гор: 1200 м — самая большая высота. Но были свои нюансы. В первый же день похода начался дождь. А переждать его мы не могли. Я тогда поняла, что жара — это ерунда. Дождь — вот что самое ужасное. Когда ты идешь, это еще терпимо, но когда половина твоих вещей в рюкзаке промокла — это реальная проблема. В первый же день у меня промок низ спальника, а зимнее солнце Турции особо не греет. Высушить что-то было нереально. Поэтому тебе всегда мокро, зябко и холодно. Вдобавок ко всему у нас сломалась палатка. Я однажды ночью проснулась оттого, что мне на лицо капает дождь.

Даша рассказывает, что в этом походе Турция для нее открылась совсем с новой стороны.

— Это не та Турция, которую вы увидите, если поедете в какой-то курортный город этой страны и остановитесь в отеле. Такая Турция мне понравилась. Плантации апельсинов, лимонов, гранатов, бесконечные теплицы огурцов и помидоров, заросли дикой оливы, бирюзовое Средиземное море и его пустынные пляжи, развалины древних цивилизаций, гостеприимные и открытые люди — очень здорово.

«Горы для меня — это медитация и погружение в «здесь и сейчас»

В третий поход я ходила этим летом. Выбрала Приэльбрусье — регион в Карачаево-Черкесии. На автобусе добрались до Москвы, откуда долетели до Минеральных Вод. Как обычно, вечером встретились с нашей группой — 14 человек вместе с гидом, а утром отправились в поход.

Так как я примерно понимала, чего мне уже ожидать, этот поход для меня прошел легко и комфортно, несмотря на то, что он был высокой сложности, с четырьмя перевалами, дождями, туманами и холодным ветром. Но я уже понимала, что такое перевал, рюкзак в 20 кг, дождь и жара в походе, и поэтому ни разу не злилась от бессилия.

В этом походе я взяла свою максимальную высоту — 3400 м. В день мы проходили примерно 10−15 км. В этом походе нам пришлось вброд переходить ледник, который вытекает из Эльбруса. И это был тот момент, когда мне опять было очень страшно. Вода по пояс, ног не чувствуешь из-за холода, их сводит судорогами, течение очень быстрое. Опять помогли люди рядом. Без своей группы — никак.

Очень жаль, что первые два дня был туман. На расстоянии вытянутой руки не было видно человека, который идет впереди. Я уже не говорю про виды на Эльбрус. Но на третий день распогодилось, и мы увидели самую высокую точку Европы. Красота невероятная!

По словам Даши, чтобы понять, понравится человеку такой отдых или нет, нужно хотя бы раз попробовать.

— Сложно предугадать, понравится человеку поход или нет. Я после первого похода поняла, что это мое. То, что я испытываю в горах, это прекрасно. Мне как человеку, который любит свою работу и уделяет ей много времени, полезно иногда убегать от нее и полностью выключаться из рабочего процесса. Горы для меня — это медитация и погружение в «здесь и сейчас».

У тебя нет доступа ко всем привычным для тебя вещам. У тебя отключается функция «думать о том, что ты будешь делать потом». Твой максимум рефлексии: не надеть ли тебе куртку на привале или как достать камушек, который попал в ботинок.

К рюкзаку ты привыкаешь на третий день, и он для тебя вообще не тяжесть. Мы гораздо больший груз носим ежедневно за плечами в виде своих проблем, запар и ненужных мыслей — это намного тяжелее, чем нести на себе рюкзак на высоту 3400 метров.