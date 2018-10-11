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Могилевчанин заявил о пытках в милиции

  • 11.10.2018, 13:29
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В избиении участвовали и омоновцы, и участковый.

Раньше Александр Кусков жил в Могилеве. Однако в 2015 году в его жизни случились большие перемены — его обвинили в избиении милиционера и осудили на два года колонии.

Теперь он живет в Быховском районе. В Могилев регулярно приезжает на работу. Тогда же, в 2015 году, вспоминает Александр, он подвергся ужасным пыткам со стороны сотрудников Октябрьского РОВД, пишет mspring.online.

— Мы вместе с матерью моего ребенка Н. находились на опорном пункте №9 г. Могилева. Сотрудник милиции Павел Левков потребовал, чтобы Н. дала объяснения по поводу своего телесного повреждения. Она отказывалась. Тогда он начал нагло и дерзко требовать, чтобы она дала объяснения. Я не выдержал, и у нас случилась потасовка, — рассказывает Александр.

Это было в ночь 7 на 8 августа 2015 года. В опорный пункт приехал наряд ОМОН. По словам Кускова, на него надели наручники и отвели в другую комнату.

— Меня начали бить, причем целились по гениталиям. Хотя попадало по всему телу. Затем взяли швабру, резко сорвали с меня шорты и стали угрожать, что засунут её в анал. Я сказал, что если они так сделают, то любая экспертиза потом это покажет. Только после этого они отказались. Начали бить ещё и шваброй. Участвовали и омоновцы, и участковый, — вспоминает Кусков.

Н. видела, что Александра бьют, однако первоначально отказалась это признавать. Только после двух лет в колонии, когда мужчина вышел на свободу и встретился с женщиной, он узнал, почему она не сказала о пытках на суде по его делу. По его словам, на Н. надавили и пригрозили тюрьмой.

Во время избиения с 7 на 8 августа Александру очень сильно повредили уши. Как он объяснил, один из милиционеров сильно хлопнул по ним ладонями. Четверо суток после избиения он провел под арестом. Затем его выпустили под подписку о невыезде. Сразу после этого он отправился снимать побои.

В выписке из медицинской карты Могилевской поликлиники №6 сказано, что 13 августа, у Кускова диагностировали ушиб мягких тканей головы. Дальнейшие осмотры врачей подтвердили перфоративный средний отит слева из-за травмы. 27 августа 2015 года Александру сделали операцию — мирингопластику.

— Тогда я был в шоке и не знал, что мне делать. Юридически я не совсем грамотный, — сетует Александр.

Несмотря на это, он написал заявление на возбуждение уголовного дела по факту избиения в опорном пункте.

28 сентября Кускова вновь задержали по делу об избиении сотрудника милиции.

— Позвонил следователь Минкин, сказал, чтобы я подошел в Следственный комитет. До этого я писал заявление о смене следователя, потому что М кину не доверял. Я ему ответил, что приду, но только при условии, если я при этом напишу ещё одно заявление о смене следователя. Это было около десяти утра. Прошло минут 20, постучали в дверь. Когда открыли, ввалились трое работников Октябрьского РОВД. Одного из них, как я узнал, зовут Егор Шашков. Посмотрели квартиру. Увидев, что моего отца тогда не было и была только девушка, заломали меня.

Александр начал вырываться и просить одеться. За этим, говорит он, последовали избиения. Позже к ним добавились угрозы.

— Когда уже ехали в машине, меня пару раз ударили и посоветовали быть более сговорчивым со следователем. А если я не соглашусь, мол, то они меня вывезут в Любужский лесопарк и там "отбуцкают". Все это матом. Ещё угрожали наркотики подкинуть.

После этого его поместили в могилевский СИЗО. В этот же день, 28 сентября, оперативные работники могилевской тюрьмы №4 взяли объяснения насчёт происхождения побоев, которые были документально зафиксированы работниками медсанчасти.  Впоследствии все материалы были направлены в Октябрьский с исходящим номером №40/1845. Однако на жалобы никто не отреагировал.

Обращение в прокуратуру в октябре 2015 года, по словам Александра, также ничего не дало.

Его приговорили к двум годам колонии. Свой срок Александр Кусков отбывал в мозырьской исправительной колонии. Там опытные сидельцы посоветовали ему собирать как можно больше бумаг и жаловаться на милицейский беспредел. Он вновь начал действовать, когда вышел на свободу:

— На неправомерные действия сотрудников милиции я жаловался в УВД Могилевского облисполкома, откуда жалобу  перенаправили в Управление Следственного комитета по Могилевской области.  Ответ мне пришел 21 марта 2018 года под номером НП-34/2018. Обычная отписка.

Кроме этого, Кусков взял у Н. заявление на имя председателя суда Октябрьского района, в котором она признаётся, что видела, как избивают Александра.

2 октября этого года мужчина направил обращение в Следственный комитет, в котором попросил возбудить уголовное дело в отношении сотрудников милиции. Также он обратился за помощью к правозащитникам.


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