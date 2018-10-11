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ОАЭ резко увеличивают добычу нефти вслед за Саудовской Аравией

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  • 11.10.2018, 13:37
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Решение принято после требований США снизить цены.

Еще одна ближневосточная нефтяная монархия пошла на попятную после требований США увеличить добычу и снизить цены, пишет finanz.ru.

Вслед за Саудовской Аравией задействовать свободные мощности планируют Объединенные Арабские Эмираты.

До конца года ОАЭ - четвертый по объемам добычи член ОПЕК - нарастатят производство на 600 тысяч баррелей в сутки, заявил министр энергетики Сухейль аль-Мазруи.

"В соответствии с потребностями рынка, ОАЭ начали увеличивать добычу нефти в третьем квартале этого года, и мы ожидаем, что рост продолжится в октябре и ноябре", - написал он в Twitter.

По словам аль-Мазруи, к концу года добыча в стране достигнет исторического рекорда с 3,5 млн баррелей в день. В сентябре, по данным ОПЕК, ОАЭ ежедневно качали 2,9 млн баррелей.

Хотя ближневосточные члены ОПЕК обещали не поддаваться "политическому давлению" администрации Трампа, желающей снизить цены на бензин перед ноябрьскими выборами в конгресс, на деле к концу года они планируют увеличить поставки.

Саудовская Аравия к ноябрю добавит на рынок 550 тысяч баррелей в день, сообщили источники CNBC в конце сентября.

Поставки будут направлены главным образом в Азию - странам, отказавшимся от иранской нефти. В их числе - Япония и Южная Корея, уже прекратившие закупки, а также Индия, которая намерена обнулить импорт с ноября.

От официального объявления об увеличении добычи на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в сентябре было решено отказаться, поскольку такое решение не согласовали бы другие страны-участницы сделки, рассказали источники Reuters: "До конца года осталось всего лишь два месяца, кому нужен накал отношений между Саудовской Аравией, Ираном и Россией".

Рост производства с большой вероятностью приведет к избытку на рынке в 2019 году, который усилится за счет сланцевых поставок из США и укрепления доллара, бьющего по экономикам развивающихся стран, считают в Эр-Рияде.

"В следующем году будет больше угроз спросу, нежели предложению", - объяснил источник Reuters, добавив, что это может снова разбалансировать рынок.

По оценке ОПЕК, предложение нефти из не входящих в картель стран во главе с США увеличится на 2,4 млн баррелей в сутки, тогда как мировой спрос вырастет лишь на 1,5 млн.

Спрос на нефть ОПЕК при этом упадет с 32,9 млн баррелей в сутки в этом году до 32 млн в следующем.

Если ситуация с предложением нефти из Ирана обернётся хуже, чем предполагалось, и нефтяные цены продолжат рост, то производители ОПЕК+ могут согласовать формальное увеличение добычи - вопрос будет обсуждаться на встрече 6-7 декабря, сообщили источники.


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