Стало известно, какой будет погода на выходных 1 11.10.2018, 13:46

Завтра осадков не ожидается.

12 октября погоду Беларуси будет определять антициклон с центром над Брянской областью. Ожидается переменная облачность, пишет pogoda.by.

Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный, слабый до умеренного.Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, в отдельных районах +1..+3°С, максимальная - в середине дня +13..+19°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

13-14 октября погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления, сформированное в теплой воздушной массе.Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, максимальная - днем +12..+19°С.