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Ингушетия: ситуация дошла до точки кипения

  • 11.10.2018, 13:54
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Спор республики с Чечней – главный фактор дестабилизации РФ.

Конфликт, вспыхнувший между Ингушетией и Чечней является одним из ключевых факторов влияния на стабильность в Российской Федерации.

Об этом заявил эксперт-международник Максим Яли, передает «Обозреватель».

По его словам, не стоит забывать, что Кавказ всегда был точкой кипения, беспорядков и неповиновения.

«Я слежу за ситуацией, у меня есть знакомые в РФ, я не так давно расспрашивал их. Эта ситуация не нова», - пояснил он.

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Эксперт заверил, что хотя это и не Майдан, но и просто беспорядками то, что происходит, не назовешь - это серьезный этнический конфликт между ингушами и чеченцами.

Обострения ситуации, считает Яли, призвано привлечь внимание президента России Владимира Путина.

«В РФ люди действительно верят, некоторые хотят верить, что царь может все. И учитывая угрозы Кадырова, что он вообще готов применить силу, эта ситуация дошла до точки кипения и без вмешательства Путина ее не решить мирным путем», - подытожил Яли.


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