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Экс-премьер Британии Блэр: Brexit можно остановить

  • 11.10.2018, 13:58

Стране нужен второй референдум.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр оценивает шансы на проведение второго референдума о Brexit как 50/50.

Об этом Блэр, занимавший пост британского премьер-министра с 1997 по 2007 год, заявил агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

"Независимо от того, что предложит Brexit сегодня, это приведет к значительному экономическому ущербу", - считает бывший глава британского правительства.

"Я по-прежнему считаю, что Brexit может быть остановлен, я думаю, что в парламенте нет большинства относительно любого предложения, которое внесет премьер-министр", - сказал Блэр, добавив, что он поддерживает проведение второго референдума.

Менее чем за шесть месяцев до выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза мало что известно о том, как пятая по величине экономика мира будет торговать с ЕС после Brexit.

Премьер-министр Тереза Мэй пытается заключить соглашение с Брюсселем. Но неопределенность заключается в том, сумеет ли она найти поддержку дома: соглашение должен одобрить британский парламент.

Блэр сказал, что даже если Великобритания выйдет из ЕС и страной будет руководить лейбористское правительство во главе с Джереми Корбином, страна столкнется с "действительно разрушительной и сложной ситуацией".


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