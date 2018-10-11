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Ягланд: Россия не вернется в ПАСЕ в следующем году

  • 11.10.2018, 14:24
Турбьерн Ягланд
Фото: coe.int

Москва уже больше года не платит деньги в бюджет СЕ и шантажирует Страсбург.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил о решении Российской Федерации не возвращаться к работе в ПАСЕ в январе.

Об этом он заявил депутатам ассамблеи, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Генсек напомнил, что Россия должна возобновить работу в ПАСЕ в январе - иначе она останется за пределами ассамблеи на весь год.

"Если страна-член не внесет заявку о своих полномочиях в январе, то она будет вне организации на протяжении всего года", - заявил он.

"То, что я услышал от России - они не вернутся в январе. Это то, что мне было сказано", - сообщил генсек, добавив, что "не согласен с такой позицией российской стороны".

9 октября в ПАСЕ планировали рассмотреть вопрос о снятии санкционного давления с РФ. Москва уже больше года не платит деньги в бюджет СЕ и шантажирует Страсбург прекращением своей работы в организации.

Депутатам предлагали встать на путь "прощения" - закрыть глаза на нарушения России и забыть о санкциях в отношении российских депутатов.


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