закрыть
11 октября 2018, четверг, 14:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Евро подорожал на торгах в Минске

  • 11.10.2018, 14:31

Российский рубль заметно упал.

На валютных торгах в Минске 11 октября евро подорожал, а доллар и российский рубль подешевели.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дешевле на Br0,0029 и составляет Br2,1424 (10 октября - Br2,1453 за $1).

Евро подорожал на Br0,0115 до Br2,4738 (10 октября - Br2,4623 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0295 до Br3,2122 за 100 российских рублей (10 октября - Br3,2417 за 100 российских рублей).


популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол