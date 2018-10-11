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Никол Пашинян назвал возможную дату своей отставки

  • 11.10.2018, 14:39
Никол Пашинян
Фото: news.am

Армения готовится к досрочным парламентским выборам.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что объявит о своей отставке в ближайшие дни для подготовки к проведению досрочных выборов в декабре, сообщает "Новое время".

Об этом он сказал в интервью France 24 TV.

"Досрочные выборы должны быть проведены примерно 9-10 декабря, плюс-минус день. Они состоятся в эти сроки, так что я должен буду подать в отставку до 16 октября", - сказал Пашинян.

Напомним, 2 октября парламент Армении принял скандальный законопроект, позволяющий заблокировать роспуск высшего законодательного органа страны.В этой связи премьер-министр Никол Пашинян призвал жителей Армении выйти на общенациональный митинг.

Люди перекрыли входы в парламент, и депутаты не могли выйти из здания Национального Собрания, а после протестующие ворвались на территорию парламента.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку, чтобы были назначены досрочные парламентские выборы.


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