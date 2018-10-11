Павел Северинец: Настрой у людей такой, что готовы стоять до победы 3 11.10.2018, 14:48

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Павел Северинец

Фото: «Радыё Свабода»

Защитники Куропат вместе отбыли 115 суток ареста.

С 1 июня, когда началась вахта протеста против ресторана «Поедем поедим», что возле охранной зоны мемориала жертвам сталинских репрессий в лесном урочище Куропаты, ее участники отбыли всего 115 суток административного ареста. Общая сумма штрафов составила более 20 тысяч рублей.

Об этом «Радыё Свабода» сообщил сопредседатель Белорусской христианской демократии, один из лидеров пикетирования в Куропатах Павел Северинец.

По словам Северинца, пикетирование ресторане «Поедем поедим», возможно, продолжится и после осенних Дедов.

«Вахты стабилизировались и проходят регулярно, в них принимают участие от 3 до 10 человек ежедневно. Настрой у людей такой, что готовы стоять не только до Дедов, но и до победы - закрытия ресторан », - заявил журналистам Павел Северинец.

Ресторан почти пустует - 9 посещений за день

Журналист из Гродно Денис Ивашин представлял результаты своего исследования посещения этого заведения.

«За 130 дней наблюдения сделано 618 фиксаций посещения автомобилей, из них 380 - машины клиентов. С этой цифры следует, что у них посещение всего 9 клиентов в день. Это означает, что кампания бойкота действует, так как в ресторане 200 мест плюс есть еще гостевые домики. И все это фактически пустует».