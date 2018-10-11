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Появилось видео допроса Мамаева и Кокорина

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  • 11.10.2018, 14:59
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Александр Кокорин (слева) и Павел Мамаев
Фото: championat.com

Накануне оба футболиста были задержаны на 48 часов.

МВД опубликовало видео с допроса полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Накануне, 10 октября, оба футболиста были задержаны на 48 часов, пишет championat.com.

8 октября футболисты вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и Виталия Соловчука, белорусского водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Ранее Соловчук заявил, что не собирается прощать обидчиков и будет идти до конца.

Полиция приняла решение завести новое дело по статье «Хулиганство» по факту избиения Соловчука.


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