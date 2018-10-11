Мустафа Джемилев в эфире на всю Россию призвал освободить Крым и Донбасс 5 11.10.2018, 15:20

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Мустафа Джемилев

Весь мир не признает аннексию полуострова и вторжение россиян в Украину.

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев призвал РФ выполнять решения международных организаций и деоккупировать Крым и часть Донбасса, пишет сайт телеканала atr.ua.

Об этом Джемилев заявил в прямом эфире российского пропагандистского телеканала. Сотрудница «России 1» попыталась пообщаться с лидером крымскотатарского народа в кулуарах ПАСЕ в Страсбурге.

«Мы бы хотели, чтобы у нас были нормальные отношения. Но для этого РФ должна выполнить решения международных организаций. Весь мир не признает аннексию Крыма и осуждает вторжение российских войск в восточную часть Украины. РФ должна не только освободить оккупированные территории, но и ответить. Кто-то должен за все это отвечать», — сказал Мустафа Джемилев.

Кроме лидера крымских татар с телеканалом «Россия 1» в кулуарах ПАСЕ пообщался и депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза. Он обвинил Кремль в убийстве Олега Сенцова и Балуха.

Напомним, 9 октября в ПАСЕ украинская делегация заткнула российскую пропагандистку телеканала «Россия 1» исполнением государственного гимна.

Позже российская пропагандистка заявила, что представители Украины угрожали ей «смертью».