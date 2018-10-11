закрыть
11 октября 2018, четверг, 16:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Мустафа Джемилев в эфире на всю Россию призвал освободить Крым и Донбасс

5
  • 11.10.2018, 15:20
  • 2,024
Мустафа Джемилев

Весь мир не признает аннексию полуострова и вторжение россиян в Украину.

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев призвал РФ выполнять решения международных организаций и деоккупировать Крым и часть Донбасса, пишет сайт телеканала atr.ua.

Об этом Джемилев заявил в прямом эфире российского пропагандистского телеканала. Сотрудница «России 1» попыталась пообщаться с лидером крымскотатарского народа в кулуарах ПАСЕ в Страсбурге.

«Мы бы хотели, чтобы у нас были нормальные отношения. Но для этого РФ должна выполнить решения международных организаций. Весь мир не признает аннексию Крыма и осуждает вторжение российских войск в восточную часть Украины. РФ должна не только освободить оккупированные территории, но и ответить. Кто-то должен за все это отвечать», — сказал Мустафа Джемилев.

Кроме лидера крымских татар с телеканалом «Россия 1» в кулуарах ПАСЕ пообщался и депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза. Он обвинил Кремль в убийстве Олега Сенцова и Балуха.

Напомним, 9 октября в ПАСЕ украинская делегация заткнула российскую пропагандистку телеканала «Россия 1» исполнением государственного гимна.

Позже российская пропагандистка заявила, что представители Украины угрожали ей «смертью».


популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол