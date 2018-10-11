закрыть
11 октября 2018, четверг, 16:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Фотофакт: На башню Красного костела подняли колокола

1
  • 11.10.2018, 15:36
Фото: agrocomfort.by

Также в храме начнут служить мессу на английском.

Начиная с 14 октября каждое воскресенье в 16.30 в Красном костеле Минска (приход св. Симона и св. Елены) будет проходить Святая месса на английском языке. На службу приглашают сотрудников посольств, консульств, студентов и гостей столицы, сообщает kp.by.

Новшество вводится по инициативе посла Венесуэлы Хосе Боггиано Периччи и его жены, сообщил на своей странице в Facebook настоятель костела Владислав Завальнюк. Как стало известно, служить английские мессы будет новый викарий Кирилл Бордонов, который хорошо владеет иностранным языком.

А на днях новые колокола, которые недавно привезли из Польши, были подняты на башню. Так что скоро в центре белорусской столицы, на площади Независимости, будет звучать колокольный звон. Планируется, что колокола будут бить перед началом мессы, приглашая на молитву, или перед другими важными событиями.

На башню Красного костела подняли колокола
Фото со страницы Владислава Завальнюка

популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол