Фотофакт: На башню Красного костела подняли колокола 1 11.10.2018, 15:36

Фото: agrocomfort.by

Также в храме начнут служить мессу на английском.

Начиная с 14 октября каждое воскресенье в 16.30 в Красном костеле Минска (приход св. Симона и св. Елены) будет проходить Святая месса на английском языке. На службу приглашают сотрудников посольств, консульств, студентов и гостей столицы, сообщает kp.by.

Новшество вводится по инициативе посла Венесуэлы Хосе Боггиано Периччи и его жены, сообщил на своей странице в Facebook настоятель костела Владислав Завальнюк. Как стало известно, служить английские мессы будет новый викарий Кирилл Бордонов, который хорошо владеет иностранным языком.

А на днях новые колокола, которые недавно привезли из Польши, были подняты на башню. Так что скоро в центре белорусской столицы, на площади Независимости, будет звучать колокольный звон. Планируется, что колокола будут бить перед началом мессы, приглашая на молитву, или перед другими важными событиями.