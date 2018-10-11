К приезду Путина и Лукашенко в Могилеве резко упали цены на крепкий алкоголь и закуску

К приезду Путина и Лукашенко в Могилеве резко упали цены на крепкий алкоголь и закуску8
- 11.10.2018, 15:44
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А пиво вообще раздают бесплатно.
Во время 5-го Форума регионов Беларуси и России в Могилеве резко упали цены на крепкий алкоголь и закуску. Пиво же вообще раздают бесплатно в рамках (случайно?) проходящего в эти же дни в городе «КриницаБирФест», пишет mogilev.online.
В общем, если у кого-то из гостей форума случайно будет плохое настроение, сделано все, чтобы можно было не задорого его улучшить.
Текстовые и фотосвидетельства резкого снижения цен на алкоголь и закуску приводит сообщество «Утренний Могилев». Так, в кристалловском магазине пятизвездочный коньяк можно купить всего за 15 рублей.
На Ленинской и близлежащих улицах недорого можно приобрести и закуску.
В рамках пивного фестиваля «КриницаБирФест» бесплатно раздают пиво прямо со сцены.