закрыть
11 октября 2018, четверг, 16:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

К приезду Путина и Лукашенко в Могилеве резко упали цены на крепкий алкоголь и закуску

8
  • 11.10.2018, 15:44
  • 3,665

А пиво вообще раздают бесплатно.

Во время 5-го Форума регионов Беларуси и России в Могилеве резко упали цены на крепкий алкоголь и закуску. Пиво же вообще раздают бесплатно в рамках (случайно?) проходящего в эти же дни в городе «КриницаБирФест», пишет mogilev.online.

В общем, если у кого-то из гостей форума случайно будет плохое настроение, сделано все, чтобы можно было не задорого его улучшить.

Текстовые и фотосвидетельства резкого снижения цен на алкоголь и закуску приводит сообщество «Утренний Могилев». Так, в кристалловском магазине пятизвездочный коньяк можно купить всего за 15 рублей.

На Ленинской и близлежащих улицах недорого можно приобрести и закуску.

В рамках пивного фестиваля «КриницаБирФест» бесплатно раздают пиво прямо со сцены.


популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол