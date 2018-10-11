Светлана Алексиевич: Власть в Беларуси не контролирует ситуацию 4 11.10.2018, 15:55

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Светлана Алексиевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Как бы она не надувалась.

Белорусская писательница, нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич в интервью русской службе "Би-Би-Си" поразмышляла о журналистике в современном мире. В этом году она стала одной из лауреаток премии имени Анны Политковской, основанной неправительственной международной организацией RAW in WAR (Помочь всем женщинам в войне) из Великобритании.

Один из вопросов был о том, что журналистика остается опасной профессией, а значит, она по-прежнему существует как "четвертая власть".

"Начинаю думать, что да, существует, — говорит Алексиевич. — Я об этом не думала, хотя когда мы собираемся, мы уже говорим о том, что заниматься журналистикой опасно.

С одной стороны, страшно иметь дело с этой властью. С другой стороны, как бы власть ни надувалась, ни в России, ни в Беларуси она в принципе не контролирует ситуацию.

Честный журналист, который не прислуживает, не угождает, бросает вызов всей этой сложившейся системе и ставит себя под удар. Сегодня это абсолютно очевидно: убийства происходят часто и даже можно сказать, что они учащаются, их становится все больше. И если раньше мы знали врага, то сегодня он привык прятаться, и очень трудно найти следы".