10 прекрасных фильмов с осенним настроением 11.10.2018, 16:14

Осень лучшая пора для проведения долгих вечеров за просмотром кино.

С чашечкой чая или какао так приятно усесться перед экраном, на котором вот-вот развернутся события в фильме, пишет womo.ua.

Причем, лучше, чтобы это была лирическая мелодрама или романтическая история о любви как «Легенды осени» или «Осень в Нью-Йорке», например.

Мачеха, 1998

США

В жизни десятилетней Анны и шестилетнего Бена появилась Изабель, любимая женщина их разведенного отца. Она делает все возможное, чтобы завоевать любовь чужих детей. Но Джеки, их родная мать, использует весь свой авторитет и влияние, чтобы этого не допустить. Когда хочется посмотреть что-то доброе и светлое и в тоже время очень трогательное и грустное, такие фильмы, как «Мачеха», идеально подойдут для просмотра. Здесь нет нет ничего лишнего, а осень и музыка прекрасно поддерживают атмосферу разворачивающегося сюжета.

Последний сентябрь, 1999

Франция, Великобритания, Ирландия

Классическое британское кино с прекрасной актерской игрой. Южная Ирландия, 20-е годы ХХ века, эпоха заката британского правления. В роскошном поместье аристократы Ричард Нейлор с женой леди Мирой доживают свой век, а в воздухе носится мятежный дух освобождения — кровавая битва против специального подразделения британской армии, сформированного для подавления IRA. Казалось бы, два столкнувшихся мира не могут иметь ничего общего, но любовь рушит все границы. У юной леди из высшего света, племянницы Нейлоров, и простого британского солдата нет преград для безумной любви, разгоревшейся в эти сентябрьские дни.

Октябрьское небо, 1999

США

Прекрасный фильм, рассказывающий о нелегкой жизни в шахтерском городке, станет хорошей эмоциональной встряской для тех, кто впадает осенью в меланхолию. «Октябрьское небо» снят по реальной истории Хомера Хикэма. После запуска советского спутника главный герой настолько влюбился в космос, что поставил себе задачу — построить собственную ракету и запустить ее в космос. В этом ему начинают помогать трое друзей и школьная учительница. Однако отец Хомера, шахтер — работяга, видящий сына только в роли продолжателя своего нелегкого дела, категорически противится стремлениям своего ребенка.

Сладкий ноябрь, 2001

США

Трудно представить подборку фильмов об осени без этой романтической мелодрамы с дуэтом Шарлиз Терон-Киану Ривз. Нельсон Мосс – типичный трудоголик, посвятивший свою жизнь карьере рекламного агента. Но однажды он встречает Сару, женщину, не похожую ни на кого свете. Она просит его быть ее парнем в течение одного месяца, а взамен Сара обещает изменить его жизнь полностью. «Сладкий ноябрь» — замечательный романтический фильм, который учит радоваться каждому, даже самому маленькому, мгновению жизни.

Весна, лето, осень, зима…. и снова весна, 2003

Южная Корея, США

«Весна, лето, осень, зима… и снова весна» режиссера Ким Ки Дука — философский, местами медитативный, с безумно красивыми пейзажами, в том числе и осенними, фильм. Это притча о вечном, о течении времени, о связи природы и человеческой жизни. Как вытекает из названия фильма, история посвящена цикличности жизни. Периоды весны, лета, осени и зимы повторяются раз за разом, все они приходят и уходят, принося с собой разные жизненные уроки. И все это ярко и интересно показано на примере взросления молодого монаха.

Дом у озера, 2006

США

Хотите формулу хорошей романтической мелодрамы? Вот она: Киану Ривз, Сандра Баллок, дом на берегу красивого озера и немножко чудес. Доктор Кейт Форестер покидает свой необычный дом у озера и переезжает. Уходя, Кейт оставляет в почтовом ящике письмо, которое должен получить новый обитатель дома. В дом вселяется талантливый архитектор Алекс Уайлер. Он пишет ответное письмо Кейт. Но из писем друг друга они выясняют, что живут в совершенно разное время.

Однажды, 2007

Ирландия

Не фильм, а просто чудо, снятое за очень скромный бюджет. «Однажды» — музыкальная мелодрама, награжденная «Оскаром» за лучшую песню, а затем триумфально адаптированная на Бродвее. Он — уличный музыкант, которому не достает уверенности в себе, чтобы исполнять свои собственные песни. Она — юная мать, пытающаяся найти свое место в этом чужом, новом для нее городе. Без нее Он продолжал бы петь на улице, не замечаемый никем, без него Она не исполнила бы мечту. Эта картина дарит надежду на лучшее, когда в какой-то момент ты вдруг застрянешь в настоящем без веры в будущее, обязательно отыщется человек, который поможет тебе сдвинуться с мертвой точки.

Залечь на дно в Брюгге, 2008

Великобритания, США

Два наемных убийцы волей своего босса Гарри отправлены в Брюгге, чтобы скрыться от шумихи, связанной с их последним делом, во время которого случилось больше жертв, чем предполагалось. Отличная картина с привкусом цинизма, Европы и остроумного черного юмора. В то же время, фильм задевает серьезные вопросы морали, хотя и делает это в задорном и непринужденном тоне. Добавьте к этому отличный актерский состав и красоты осеннего города, и приятный вечер у экрана вам гарантирован.

Воображаемая любовь, 2010

Канада

Один из самых неординарных и в то же время красивых фильмов, снятых за последние годы. Осенние листья, красные туфли, игра с цветом и музыка — этот фильм просто втягивает в любование, казалось бы, обычными повседневными вещами. «Воображаемая любовь» раскрывает историю взаимоотношений двух парней и одной девушки — по-французски свободная и современная картина.

Поздняя осень, 2010

США, Южная Корея

Анну, молодую китаянку, которая провела в тюрьме 7 лет за убийство мужа, условно отпускают на 3 дня на похороны матери. В автобусе, по дороге домой, она знакомится с самоуверенным жиголо, корейцем по происхождению, вынужденным скрываться от ревнивого мужа клиентки. На фоне дождливо-туманного Сиэтла разворачивается эта скромная история любви, когда двое малознакомых людей становятся по-настоящему близки друг другу.