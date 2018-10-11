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Вселенский патриархат снял анафему с предстоятеля УПЦ КП Филарета

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  • 11.10.2018, 16:17
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Фото: ЕРА

В 1992 году Московская патриархия лишила его сана митрополита.

Предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария Синод Вселенского патриархата восстановил в каноническом сане, сообщает "Гордон" со ссылкой на orthodoxia.info.

"Оба являются предстоятелями двух раскольнических церквей, которые действуют на территории Украины, и обратились к Вселенскому Патриархату, ссылаясь на право апелляции", – говорится в сообщении. Пока не известны детали и условия решения Синода, ожидается официальное заявление Вселенского Патриархата.

Русская православная церковь в 1997 году предала анафеме патриарха УПЦ КП Филарета (Денисенко). В 1992 году Московская патриархия лишила его сана митрополита, обвинив в раскольничестве.


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