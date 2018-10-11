У политзаключенного Жемчужного в заключении резко ухудшилось здоровье 1 11.10.2018, 16:26

Михаил Жемчужный

Фото: «Радыё Свабода»

С 1 октября 2017 по октябрь 2018 года Михаил Жемчужный отбыл в ШИЗО 270 дней.

Политический заключенный Михаил Жемчужный за календарный год с 1 октября 2017 по октябрь 2018 отбыл в ШИЗО 270 дней. Политзаключенный намерен обжаловать свое помещение в штрафной изолятор, передает «Белсат».

Только теперь друзья и знакомые Михаила Жемчужного стали понемногу получать от него письма и открытки. При этом далеко не вся его корреспонденция покидает стены колонии в Горках.

Из переписки стало известно, что после ШИЗО состояние здоровья узника совести стремительно ухудшается. Михаил Жемчужный сообщает, что длительное пребывание в помещении и отсутствие прогулок стало причиной значительного ухудшения зрения, поскольку начали атрофироваться мышцы зрачков. После первых выходов на прогулки и возвращения в камеру – некоторое время Жемчужный ничего не видит, в глазах становится темно после дневного света.

Напомним, основатель «Платформ Инновейшн» Михаил Жемчужный в июле 2015 года был приговорен Витебским областным судом к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В октябре 2015 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила Жемчужному более строгое наказание – шесть с половиной лет лишения свободы. Он был признан виновным в «подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну»; «незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе – повторно»; «даче взятки и даче взятки повторно».