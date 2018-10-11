закрыть
11 октября 2018, четверг, 16:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

У политзаключенного Жемчужного в заключении резко ухудшилось здоровье

1
  • 11.10.2018, 16:26
Михаил Жемчужный
Фото: «Радыё Свабода»

С 1 октября 2017 по октябрь 2018 года Михаил Жемчужный отбыл в ШИЗО 270 дней.

Политический заключенный Михаил Жемчужный за календарный год с 1 октября 2017 по октябрь 2018 отбыл в ШИЗО 270 дней. Политзаключенный намерен обжаловать свое помещение в штрафной изолятор, передает «Белсат».

Только теперь друзья и знакомые Михаила Жемчужного стали понемногу получать от него письма и открытки. При этом далеко не вся его корреспонденция покидает стены колонии в Горках.

Из переписки стало известно, что после ШИЗО состояние здоровья узника совести стремительно ухудшается. Михаил Жемчужный сообщает, что длительное пребывание в помещении и отсутствие прогулок стало причиной значительного ухудшения зрения, поскольку начали атрофироваться мышцы зрачков. После первых выходов на прогулки и возвращения в камеру – некоторое время Жемчужный ничего не видит, в глазах становится темно после дневного света.

Напомним, основатель «Платформ Инновейшн» Михаил Жемчужный в июле 2015 года был приговорен Витебским областным судом к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В октябре 2015 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила Жемчужному более строгое наказание – шесть с половиной лет лишения свободы. Он был признан виновным в «подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну»; «незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе – повторно»; «даче взятки и даче взятки повторно».


популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол